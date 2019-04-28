Seren Serengil tek başına Bodrum'da

Geçtiğimiz günlerde Yaşar İpek ile boşanacakları iddia edilen Seren Serengil, Bodrum sezonunu açtı. Ünlü sanatçı, Bodrum sezonunu erken açan Seren Serengil, Bodrum-Milas Havaalanı'nda görüntülendi.
Havaalanından özel araç ile alınan Serengil’in yanında eşi Yaşar İpek’in olmaması dikkatlerden kaçmadı. Gazetecilerin sorularını yanıtlamadan hızlı bir şekilde transfer aracına binen Seren Serengil’e bir korumanın da eşlik ettiği gözlendi.
Geçtiğimiz günlerde eşi Yaşar İpek’ten boşanacağı haberleri çıkan Seren Serengil, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, "Ayrılık kararı almadık" dedi. (İHA)
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