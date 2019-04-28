MAGAZİN

Seren Serengil tek başına Bodrum'da

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.04.2019 17:16 | Son Güncelleme

Ünlü sanatçı Seren Serengil, Bodrum sezonunu erken açtı. Geçtiğimiz günlerde Yaşar İpek ile boşanacağı haberleri çıkan Seren Serengil’in Bodrum’a tek gelmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Seren Serengil tek başına Bodrum'da

Geçtiğimiz günlerde Yaşar İpek ile boşanacakları iddia edilen Seren Serengil, Bodrum sezonunu açtı. Ünlü sanatçı, Bodrum sezonunu erken açan Seren Serengil, Bodrum-Milas Havaalanı'nda görüntülendi.

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Havaalanından özel araç ile alınan Serengil’in yanında eşi Yaşar İpek’in olmaması dikkatlerden kaçmadı. Gazetecilerin sorularını yanıtlamadan hızlı bir şekilde transfer aracına binen Seren Serengil’e bir korumanın da eşlik ettiği gözlendi.

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Geçtiğimiz günlerde eşi Yaşar İpek’ten boşanacağı haberleri çıkan Seren Serengil, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, "Ayrılık kararı almadık" dedi. (İHA)

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