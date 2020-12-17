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Seren Serengil ve Arto arasında gerilim dinmiyor! Yayında ortam gerildi

17.12.2020 14:06 | Son Güncelleme:
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Söylemezsem Olmaz programında ortam gerildi. Seren Serengil, birlikte program sunduğu Arto'nun kendisine "İkiyüzlü" demesinin ardından küplere bindi. Canlı yayında yüzleşen iki ünlü isim, birbirine sert sözlerle yüklendi.

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının sunucuları salı günü yayınlanan bölümde Nihal Candan'ı konuk aldı. Sivri diliyle tanınan Arto ise canlı yayında Candan'a "Sen kimin parasıyla o lüks otelde kalıyorsun" diye sorunca Seren Serengil müdahale ederek Arto'ya bu soruyu sormaması gerektiğini söyledi.

Bunun üzerine program sunucuları arasında gerginlik çıktı. Yaşanan gerilim ertesi güne ve bugünü de yansıdı. Seren Serengil ve Arto arasında yayında ortam çok gerildi.

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"BENİ KISKANAN PAÇOZLARIN AĞZINA LAF VERİYORSUN"

Serengil, Arto'ya "İş arkadaşlarına çalışırken hakaret ettiğin için belki ondan sana böyle davranıyorumdur. Hayatım boyunca hiç kimse bana ikiyüzlü demedi, hiç öyle biri de olmadım. Karakterim ve duruşum hep baki oldu. Evime çağırdığım ya da konuk aldığım kişi kim olursa olsun benim davranış biçimim ve şeklimin daha fazlası olamaz. Eğer sen bana ikiyüzlü diyorsan bunun altını doldurman gerekiyor. Unutma ki sen de bizim misafirimizdin şimdi buradasın. 25 yıllık arkadaşımsın ve benim böyle bir karakterimin olmadığını biliyorsun. Zaten beni o kadar çekemeyen, kıskanan paçozlar var ki sen onların ağzına laf veriyorsun" ifadelerini kullandı.

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"BENİM SORU SORMA TARZIM BU"

Serengil'in sözleri üzerine konuşan Arto ise "Benim de tarzım oydu. İstediğimizi sorabiliriz tabi ki. Ben sana ikiyüzlü derken o anlamda söylemedim sen de bunu biliyorsun. Ben orada kimseyi kayırmayalım anlamında söyledim" dedi.

Bir süre bu konu üzerinde konuşan iki ünlü yorumcu, yaşanan gerginliklerin özel hayatlarına taşınmadığını ve bu konunun üzerine aralarında bir küslük olmadığını söyledi.

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