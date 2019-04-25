Seren Serengil ve Yaşar İpek boşanıyor mu? Kafa karıştıran paylaşım

Seren Serengil sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekerken canlı yayına telefonla bağlanarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

BOŞANACAKLARI İDDİA EDİLDİ

Seren Serengil ve eşi Yaşar İpek hakkında ortaya atılan iddialar magazin gündemini oldukça meşgul ediyor. Son olarak, Seren Serengil ve eşi Yaşar İpek'in boşanacağı iddia edildi. Seren Serengil ve eşi Yaşar İpek'in arası kayınvalidesi nedeniyle açıldı. Serengil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla olayı detaylı bir şekilde anlattı.

İşte o paylaşım;

'Eşimi çok sevdiğim için kırgınlıklarımı unutmaya çalışarak annesiyle olan yemeği düzenlemeye karar verdik eşimle. Yerine birlikte karar verdiğimiz balıkçıya gittik gün içinde ikimizde ayrı yerlerde olduğumuzdan Yaşar kendi arabasıyla annesini aldı. Bende kendi arabamla 10 dakika arayla mekanda buluştuk. Birlikte yemek yedik. 2 saate yakın oturduk. Yaşar'ı almaya gittiğim doğru değil, zaten arabası vardı. Neden almaya gideyim hep beraber yemek yiyeceğimizi hepimiz biliyorduk. Aksi bir durum olsa ben gitmem, eşimde çağırmaz beni. Bizim barışmamız için düzenlenen bir yemekti ben geldikten sonra yemek siparişi verildi. Sağ olsun beklemişlerdi yani yemeğin sonuna gelmedim. İzzet bey de geldi hatta izzet bey hep beraber fotoğraf çekilelim dedi ben izin vermedim. Çünkü nispet yapıyormuş gibi durmak istemedim. Eşime de mekanı seçerken görülmeyeceğimiz bir yer olsun dedim. Balıkçının terasında yemek yedik hiç eskilerden mevzulardan konuşmadık güzelde geçti. Çıkarken de sarılıp öptüm saçını okşadım barıştık artık dimi dedim o da gülerek barıştık dedi uğurladık kendisini. Sonra da kendi sayfasının dm den bole bir mesaj yayınlamışlar gerçekten çok üzüldüm. Ben kocası için çiğ tavuk yiyenlerdenim... Yani onun için her şeyi yapabilenlerdenim bu yüzden de oraya çok iyi niyetli gittim. Basta kocamın sonra hepimizin mutluluğu için. Akmerkezde de rastlaştığımızda dediği gibi üç tur olmasa da yine gittim sarıldım. Ben elimden geleni yaptım gidip yine sarılırım gocunmam ki. Oğlunun mutluluğunu hiçe sayacak bir kadın değil vicdanlı iyi biri… O nedenle bunları yazabileceğine inanmıyorum. Çünkü çok güzel ayrıldık artı Yaşar'ın "annemle ve esimle essiz bir yemek yedik" diye paylaşım yaptı onu da yalancı pozisyonuna sokmaz onun yazdığına bu nedenle hiç inanmıyorum ama yazdıysa da canı sağ olsun. Ben üstüme düşeni yaptım yine de yaparım ama artık çok üzülüyorum gerçekten ne gerek var bu tip yalanlara. bu konulara da daha fazla vakit ayırabilecek zamanım yok isim gücüm çok yoğun bir donemdeyim çok ta sıkıldım hiç tarzım olmayan şeyler ve durumlar. Eşime de bu durumdan hoşnut olmadığımı ve çok sıkıldığımı bildirdim ne diyeyim hakkımızda hayırlısı olsun...' ifadelerine yer verdi.