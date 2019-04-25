MAGAZİN

Seren Serengil ve Yaşar İpek boşanıyor mu? Kafa karıştıran paylaşım

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.04.2019 09:25 | Son Güncelleme

Ünlü sunucu Seren Serengil ve eşi Yaşar İpek'in boşanacağı yönünde haberler magazin gündemine bomba gibi düştü. Seren Serengil, iddialara sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımıyla cevap verdi. Serengil, "Ayrılık kararı almadık" dedi.

Seren Serengil ve Yaşar İpek boşanıyor mu? Kafa karıştıran paylaşım

Seren Serengil sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekerken canlı yayına telefonla bağlanarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

BOŞANACAKLARI İDDİA EDİLDİ

Seren Serengil ve eşi Yaşar İpek hakkında ortaya atılan iddialar magazin gündemini oldukça meşgul ediyor. Son olarak, Seren Serengil ve eşi Yaşar İpek'in boşanacağı iddia edildi. Seren Serengil ve eşi Yaşar İpek'in arası kayınvalidesi nedeniyle açıldı. Serengil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla olayı detaylı bir şekilde anlattı.

İşte o paylaşım;

seren-serengil-ve-yasar-ipek-bosaniyor-mu-seren-11983882_5445_m

'Eşimi çok sevdiğim için kırgınlıklarımı unutmaya çalışarak annesiyle olan yemeği düzenlemeye karar verdik eşimle. Yerine birlikte karar verdiğimiz balıkçıya gittik gün içinde ikimizde ayrı yerlerde olduğumuzdan Yaşar kendi arabasıyla annesini aldı. Bende kendi arabamla 10 dakika arayla mekanda buluştuk. Birlikte yemek yedik. 2 saate yakın oturduk. Yaşar'ı almaya gittiğim doğru değil, zaten arabası vardı. Neden almaya gideyim hep beraber yemek yiyeceğimizi hepimiz biliyorduk. Aksi bir durum olsa ben gitmem, eşimde çağırmaz beni. Bizim barışmamız için düzenlenen bir yemekti ben geldikten sonra yemek siparişi verildi. Sağ olsun beklemişlerdi yani yemeğin sonuna gelmedim. İzzet bey de geldi hatta izzet bey hep beraber fotoğraf çekilelim dedi ben izin vermedim. Çünkü nispet yapıyormuş gibi durmak istemedim. Eşime de mekanı seçerken görülmeyeceğimiz bir yer olsun dedim. Balıkçının terasında yemek yedik hiç eskilerden mevzulardan konuşmadık güzelde geçti. Çıkarken de sarılıp öptüm saçını okşadım barıştık artık dimi dedim o da gülerek barıştık dedi uğurladık kendisini. Sonra da kendi sayfasının dm den bole bir mesaj yayınlamışlar gerçekten çok üzüldüm. Ben kocası için çiğ tavuk yiyenlerdenim... Yani onun için her şeyi yapabilenlerdenim bu yüzden de oraya çok iyi niyetli gittim. Basta kocamın sonra hepimizin mutluluğu için. Akmerkezde de rastlaştığımızda dediği gibi üç tur olmasa da yine gittim sarıldım. Ben elimden geleni yaptım gidip yine sarılırım gocunmam ki. Oğlunun mutluluğunu hiçe sayacak bir kadın değil vicdanlı iyi biri… O nedenle bunları yazabileceğine inanmıyorum. Çünkü çok güzel ayrıldık artı Yaşar'ın "annemle ve esimle essiz bir yemek yedik" diye paylaşım yaptı onu da yalancı pozisyonuna sokmaz onun yazdığına bu nedenle hiç inanmıyorum ama yazdıysa da canı sağ olsun. Ben üstüme düşeni yaptım yine de yaparım ama artık çok üzülüyorum gerçekten ne gerek var bu tip yalanlara. bu konulara da daha fazla vakit ayırabilecek zamanım yok isim gücüm çok yoğun bir donemdeyim çok ta sıkıldım hiç tarzım olmayan şeyler ve durumlar. Eşime de bu durumdan hoşnut olmadığımı ve çok sıkıldığımı bildirdim ne diyeyim hakkımızda hayırlısı olsun...' ifadelerine yer verdi.

seren-serengil-ve-yasar-ipek-bosaniyor-mu-seren-11983882_9861_m

Seren Serengil, canlı yayına telefonla bağlanıp açıklamalarda bulundu. Seren Serengil, Yaşar İpek'le aralarının bozuk olduğunu da söyledi.

YAŞAR İPEKTEN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Yaşar İpek'in bu paylaşımın altına ise dikkat çeken bir yorum yaptı. İpek'in yorumu boşanma dedikodularının çoğalmasına neden oldu.

seren-serengil-ve-yasar-ipek-bosaniyor-mu-seren-11983882_3111_m

"AYRILMA KARARI ALMADIK"

Serengil, çocuk tedavisine ara verdiğini bu stresli dönemde çocuk sahibi olamayacağını ifade etti. Yaşar İpek'le ayrılık kararı almadıklarını bu konu üzerine konuşmadıklarını da söyleyen Serengil, fotoğrafları birbirlerine kızdıkları için kaldırdığını belirtti.

Serengil, "Artık çok yoruldum ama Yaşar benim kahvaltımı hala hazırlar yemeğimi yedirir. Benim kocamla hiç bir sorunum yok." dedi.


Kuraklıktan kimse yanına uğramıyordu! Siz oraya bir de şimdi bakınKuraklıktan kimse yanına uğramıyordu! Siz oraya bir de şimdi bakın
Yanlış anlaşılmasın! Çıplaklar kampı değilYanlış anlaşılmasın! Çıplaklar kampı değil
Tamer Karadağlı'dan flaş açıklamalar! 'Bugünkü aklım olsa aynı tepkileri vermezdim' Tamer Karadağlı'dan flaş açıklamalar! 'Bugünkü aklım olsa aynı tepkileri vermezdim'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yaşar ipek Seren Serengil boşanma

En Çok Okunan Haberler

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

BM'den Türkiye ve Rusya'ya çağrı!

BM'den Türkiye ve Rusya'ya çağrı!

Oyunculuğu bırakıp TIR şoförü olmuştu! Güzel haberi böyle duyurdu

Oyunculuğu bırakıp TIR şoförü olmuştu! Güzel haberi böyle duyurdu

Gözler Meclis'te! Milyonlarca kişi bu haberi bekliyor

Gözler Meclis'te! Milyonlarca kişi bu haberi bekliyor

TRT World Londra merkezine saldırı!

TRT World Londra merkezine saldırı!

Tamer Karadağlı'dan flaş açıklamalar! 'Bugünkü aklım olsa aynı tepkileri vermezdim'

Tamer Karadağlı'dan flaş açıklamalar! 'Bugünkü aklım olsa aynı tepkileri vermezdim'

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Survivor'da büyük ödülü kim kazandı?

Survivor'da büyük ödülü kim kazandı?

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kubilay Aka'ya iğrenç mesaj! İfşa etti

Kubilay Aka'ya iğrenç mesaj! İfşa etti

Hülya Avşar'dan sosyal medyayı sallayan yorum!

Hülya Avşar'dan sosyal medyayı sallayan yorum!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Deniz Akkaya günaha çağırdı

Deniz Akkaya günaha çağırdı

Survivor’da Acun Ilıcalı'dan Hikmet ve Yusuf kararı!

Kavga etmişlerdi! Acun Ilıcalı'dan Hikmet ve Yusuf kararı!

Chiara Ferragni ve Fedez Fransa'da tatilde

Yanlış anlaşılmasın! Çıplaklar kampı değil

Tamer Karadağlı'dan samimi açıklamalar

Tamer Karadağlı'dan flaş açıklamalar! 'Bugünkü aklım olsa aynı tepkileri vermezdim'

Oyunculuğu bırakıp TIR şoförü olan Tolga Karel'i mutlu eden haberler

Oyunculuğu bırakıp TIR şoförü olmuştu! Güzel haberi böyle duyurdu

Dilan Çiçek Deniz'den 'Larin' iddialarına sert yanıt

Özel mesaj attığı konuşuluyordu! Dilan çok kızdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.