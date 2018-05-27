Seren Serengil ve Yaşar İpek'in nikâhından ilk kareler

Haziran ayında evleneceklerini açıklayan Seren Serengil ve Yaşar İpek sürpriz yaptı, çıktıkları Fransa tatilinde nikâh masasına oturdu.
Sürpriz yaptılar
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Seren Serengil ve Yaşar İpek herkesi şaşırttı!
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Fransa’ya yakın dostları ile giden çift, geçtiğimiz cuma günü Marsilya Konsolosluğu’nda nikâh defterine imza attı.
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Serengil ile İpek, yakınları için bu yaz İstanbul’da da bir düğün töreni düzenleyecek.
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Serengil, nikâh anından fotoğrafları da takipçileriyle paylaştı. Serengil şunları yazdı:
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"En kötü günümden bana en güzel kaderi çıkartan Allah’ım sana teşekkür ederim... mutlu bir aile olma hayalimizi gerçekleştirdiğin ve dualarımızı kabul ettiğin için sana minnettarız"
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Yaşar İpek ise imza atarken ki hallerini paylaşarak fotoğrafınaltına "Tanıştırayım; Seren Serengil İpek" yazdı.
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