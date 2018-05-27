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Seren Serengil ve Yaşar İpek'in nikâhından ilk kareler

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.05.2018 09:54 | Son Güncelleme

Seren Serengil ve Yaşar İpek, en yakın arkadaşlarını yanına alıp Fransa'ya gitti. İkili herkesi şaşırtacak bir adım attı

Haziran ayında evleneceklerini açıklayan Seren Serengil ve Yaşar İpek sürpriz yaptı, çıktıkları Fransa tatilinde nikâh masasına oturdu.

Sürpriz yaptılar

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Seren Serengil ve Yaşar İpek herkesi şaşırttı!
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Fransa’ya yakın dostları ile giden çift, geçtiğimiz cuma günü Marsilya Konsolosluğu’nda nikâh defterine imza attı.
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Serengil ile İpek, yakınları için bu yaz İstanbul’da da bir düğün töreni düzenleyecek.
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Serengil, nikâh anından fotoğrafları da takipçileriyle paylaştı. Serengil şunları yazdı:
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"En kötü günümden bana en güzel kaderi çıkartan Allah’ım sana teşekkür ederim... mutlu bir aile olma hayalimizi gerçekleştirdiğin ve dualarımızı kabul ettiğin için sana minnettarız"
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Yaşar İpek ise imza atarken ki hallerini paylaşarak fotoğrafınaltına "Tanıştırayım; Seren Serengil İpek" yazdı.
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