Seren Serengil ve Yaşar İpek'in nikâhından ilk kareler

Haziran ayında evleneceklerini açıklayan Seren Serengil ve Yaşar İpek sürpriz yaptı, çıktıkları Fransa tatilinde nikâh masasına oturdu.

Serengil ile İpek, yakınları için bu yaz İstanbul’da da bir düğün töreni düzenleyecek.

Serengil, nikâh anından fotoğrafları da takipçileriyle paylaştı. Serengil şunları yazdı:

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"En kötü günümden bana en güzel kaderi çıkartan Allah’ım sana teşekkür ederim... mutlu bir aile olma hayalimizi gerçekleştirdiğin ve dualarımızı kabul ettiğin için sana minnettarız"