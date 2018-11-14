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Seren Serengil ve Yaşar İpek yazı borçlu kapattı

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.11.2018 11:17 | Son Güncelleme

Balayını mavi tur yaparak geçiren Seren Serengil ile Yaşar İpek çifti, denize değil borca açıldı! Çiftin, 20 bin TL tutan tur ücretinin 7 bin TL'sini ödemediği iddia edildi

Seren Serengil ve Yaşar İpek yazı borçlu kapattı

Seren Serengil ile Yaşar İpek çifti, yazı borçla kapattı! Mayıs ayında nikâh masasına oturan ünlü çift, balayı olarak Ege kıyılarını seçmişti.

Ünlü çift, iki ay boyunca mavi tura çıkarak denizin keyfini sürdü. Ancak çift için ilginç bir iddia ortaya atıldı.

O dönemde mutluluklarını sosyal medya hesabından yayımlayarak dosta düşmana nispet yapan ünlü çiftin mavi tur kaptanı, ikilinin kendisine borçları olduğunu sektörde konuşmaya başladı.

KALAN 7 BİN TL'Yİ 4 AYDIR VERMEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

20 bin TL tutan tur ücretinin 13 bin TL’sini ödeyen Seren Serengil ve Yaşar İpek'in, kalan 7 bin TL’yi 4 aydır vermediği ortaya çıktı.

Kaptanın birçok kez alacağıyla ilgili konuştuğu İpek’in sürekli ödeyeceğini belirtip henüz para göndermediği iddia edildi. (Akşam)


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Seren Serengil ile Yaşar İpek Seren Serengil

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