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Seren Serengil Yaşar İpek davasında olay ifade! "Elinde silahlı adamlarla geldi! Yaşar İpek'le Ebru Gündeş'in mesajlarını..."

12.01.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşar İpek’in eski eşi Seren Serengil’i Sisi lakaplı sosyal medya fenomeni ve program sunucusu Seyhan Soylu’nun evinde tehdit ettiği iddialarına ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen Seyhan Soylu Yaşar İpek’in olay günü evine silahlı adamlarla geldiğini anlattı. Soylu ayrıca Yaşar İpek ile Ebru Gündeş’in olay tarihindeki mesajlaşmalarını Seren Serengil’e söylediğini de beyan etti.

Seren Serengil Yaşar İpek davasında olay ifade! "Elinde silahlı adamlarla geldi! Yaşar İpek'le Ebru Gündeş'in mesajlarını..."

Yeşilköy’de 5 Mayıs 2020’de sanatçı Seren Serengil arkadaşı Sisi lakaplı sosyal medya fenomeni ve program sunucusu Seyhan Soylu’nun evindeyken o dönemde boşanma aşamasında olduğu eşi sanatçı Yaşar İpek olayın yaşandığı yere gelmişti. İddiaya göre, Yaşar İpek, burada Soylu ve Serengil’e hakaret edip tehditte bulunmuştu. Yaşananların ardından Soylu ve Serengil, Yaşar İpek hakkında şikayetçi olmuştu. Olaya ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Bakırköy 55. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Yaşar İpek katılmazken, taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

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"OLAY GÜNÜ SİLAHLI ADAMLARIYLA EVİME GELDİ"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Seyhan Soylu sanık Yaşar İpek’i yıllardır tanıdığını ve sanığın babasının da eski sevgilisi olduğunu söyleyerek “Müşteki Seren Serengil arkadaşımdır. O tarihlerde taraflar arasında büyük kavga vardı. Yine o tarihlerde sanık hem bana hem Seren’e sosyal medyadan hakaret ediyordu.

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"YAŞAR İPEK'İN EBRU GÜNDEŞ İLE YAZIŞMALARI SEREN'E BEN SÖYLEDİM"

Sanık Yaşar İpek’in Ebru Gündeş ile olan yazışmalarını Seren’e söylemiştim. Sanık Seren’in peşini bırakmıyordu. Sanık Yaşar İpek olay günü silahlı adamları ile evime geldi. O gün Seren benim evimdeydi. Kapım tekmelendi ne olduğunu anlamadık.

"O...YU DA SENİ DELİK DEŞİK EDECEĞİM"

Yaşar İpek evimin aşağısında ‘o..’yu da seni de vuracağım, delik deşik edeceğim’ dedi. Bana da ‘sen o’sun neden Ebru Gündeş ile olan mesajlarımı söylüyorsun’ dedi” şeklinde konuştu.

Seyhan Soylu’nun beyanlarının ardından mahkeme sanık Yaşar İpek’in bir sonraki celse hazır edilmesi için avukatına ihtar yaparak duruşmayı erteledi.

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"YAŞAR BENİM ÜVEY OĞLUM SAYILIR"

Duruşmanın bitmesinin ardından adliye önünde konuşan Seyhan Soylu, “Bugün mahkemeye davet edildiğimde çok yakın tarihte yaşanan acıları yenilemiş oldum. Seren Serengil’in Yaşar İpek ile olan büyük aşkının neden bittiğini halen çözmüş değilim. Ben Yaşar’ı çok küçüklüğünden bilirim. Babasıyla çok büyük bir aşk yaşamıştım. Benim üvey oğlum sayılır. Benim için Yaşar İpek çok değerlidir. Seren Serengil kardeşim gibidir çok severim.

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"SEREN SERENGİL- YAŞAR İPEK İLİŞKİSİNİN BİTMESİNİN BİR SEBEBİ DE EBRU GÜNDEŞ'TİR"

İlişkide barışmak için kıskandırmalar vardır. İşte Yaşar İpek o tarih de Ebru Gündeş ile yazışıyordu. Seren ile Yaşar’ın ilişkilerinin bitmesinin sebeplerinden biri de Ebru Gündeş’tir. Yaşar bana Ebru Gündeş ile olan mesajları göstermişti. Yaşar, Seren ile beni barıştır diye bana baskı yapıyordu. Ben Seren’e Ebru ile olan mesajları anlattım. Çünkü başka hayaller vererek kadını incitiyordu. Zaten o süreçte çocuğu düşürmesi olayı geri dönülmez bir noktaya geldi. Ben bugün tanık olarak geldim ama aynı olayla ilgili benimde şikayetim var. Silahlı adamlarla evimi bastığı için şikayetim devam etmekte” dedi.
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İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede olayın yaşandığı dönemde Yaşar İpek ile Seren Serengil’in boşanma aşamasında oldukları belirtilmişti. İddianamede 5 Mayıs 2020’de Seren Serengil arkadaşı Seyhan Soylu’nun Yeşilköy’deki evinde olduğu ve Yaşar İpek’in adrese gelerek “İkinizin g... yiyorsa aşağıya gelin. Sizin ikinizi de delik deşik edeceğim” şeklinde hakaret ve tehditte bulunduğu aktarılmıştı. İddianamede Yaşar İpek’in ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarından 9 aydan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

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