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Seren Serengil Yaşar İpek ile barıştı

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.03.2018 17:42 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz hafta ayrılan ve birbirlerine demediklerini bırakmayan Seren Serengil ve Yaşar İpek barıştı. İkili ilişki sözleşmesi yaptı

Seren Serengil Yaşar İpek ile barıştı

Seren Serengil ile Yaşar İpek'in evlilik haberi beklenirken ayrılık haberi gelmişti. Seren Serengil, eski sevgilisi Özay Bakır'ın annesini arayınca Yaşar İpek ilişkiyi bitirmişti.

DUYMAYAN KALMASIN'DA YÜZLEŞTİLER!

Ayrılıktan bir süre sonra Yaşar İpek başka bir kadınla el ele görüntü vermiş bu görüntüler Seren Serengil'i oldukça üzmüştü.

Konu Duymayan Kalmasın'da da gündeme gelince Yaşar İpek programa telefonla bağlanarak Seren Serengil'i çok sevdiğini, ele ele tutuştuğu kişinin çok yakın bir arkadaşı olduğunu ve Serengil'i kıskandırmak için onun elini tuttuğunu itiraf etmişti.

Bu sabah ise Duymayan Kalmasın programında Cengiz Semercioğlu, partneri Seren Serengil'e son durumu sordu.

Seren Serengil yaptığı açıklamada bugün buluşacaklarını ve ilişki sözleşmesi yapacaklarını, birbirlerinin yapmak istemedikleri şeyleri bir kağıda yazıp imza atacaklarını söyledi: "Eğer anlaşabilirsek barışacağız"

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SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI!

Seren Serengil bu açıklamalarının ardından Instagram hesabından bir fotoğraf paylaştı.

Fotoğrafta yanındaki kişinin yüzünü göstermedi ama altına da kalp emojisi ekledi ve şöyle yazdı: "Yüzüm güldü."

Bu durum Seren Serengil ile Yaşar İpek'in barıştığı şeklinde yorumlandı.

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