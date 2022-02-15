Seren Serengil yine isim vermedi! "Adamlara kadın servisi yapan..."

Seren Serengil bir modacıyı kastederek yaptığı imalı paylaşımı hemen silmişti. Benzer bir olay yine yaşandı. Sahnelere dönen ve Gülşen'in kıyafetine benzer bir kıyafet giyerek gündeme gelen Seren Serengil isim vermeden bazı imalı sözler etti.

Seren Serengil paylaşımında "Yurt dışından gelen adamlara kadın servisi yapan moda ve sosyetenin good'u beti benim annem marka giyen bir kadın! Allah'ın varoşu çalma diye çamur attığın elbisenin marka olup olmadığını bile bilmiyorsun" dedi.

"Çok dosyan var senin" diyen Seren Serengil paylaşımında "Peltek varoşa uyma" uyarısında bulundu.

İsim vermeyen Seren Serengil bu paylaşımını da diğer paylaşımı gibi kısa sürede sildi.



