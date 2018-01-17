Seren Serengil'e kötü haber

Mahkeme, bir televizyon programında, "Senin davranışların normal değil", "para için evlenmişti", "..çocuğunu bırakıp erkeklerle pavyona gitmiş", "Tip olarak şirin görünen bunu avantaj olarak kullanan aslında son derece hesapçı bir kız", "saman altından su yürüten tiplerden bir tanesi", "bu yaz Çeşme’de yani bayağı bir kandırdılar onu", "zaten o karaktersizliktir yani", gibi cümlelerle Özlem Yıldız’ın kişilik haklarına saldırıda bulunan davalı Seren Serengil’in temyiz başvurusunu reddetti.

20 BİN LİRA TAZMİNAT İSTEDİ

Özlem Yıldız avukatı Rezan Epözdemir aracılığıyla açtığı davanın dilekçesinde Gaziosmanpaşa Aile Mahkemesi’nin kararıyla 4 yıl önce Sinan Serter’den boşandığını anlattı. İddiaya göre davalı Seren Serengil, 1 Ekim 2014 tarihli "Kim Ne Derse Desin" adlı televizyon programında Özlem Yıldız’ın Sinan Serter’le evli olduğu dönemde arkadaşı Oğuz Aşıcı ile sosyal medyadan yazıştığını iddia etti. Özlem Yıldız yayına bağlanarak Oğuz Aşıcı’nın sadece arkadaşı olduğunu, Seren Serengil’in yanlış bilgi verdiğini, doğru bir haber olmadığını söylemesine rağmen Serengil programda hakaret içerikli cümleler kullanmaya devam etti. Küçük düşürüldüğünü ve anneliğinin hiçe sayıldığını öne süren Özlem Yıldız da Serengil’den 20 bin lira manevi tazminat istedi. Davaya cevap veren Seren Serengil ise magazin haberciliği yaptığını, programda davacı Özlem Yıldız’ı küçük düşürücü sözler kullanılmadığını belirterek davanın reddini istedi.