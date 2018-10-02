Serenay Aktaş: 15 yıl sonra saçlarımı kestim

Survivor yarışmasındaki performansıyla adını duyuran, daha sonra ise oyunculuk kariyerine odaklanan Serenay Aktaş, kendini baştan aşağı yenileyip doğum gününde ortaya çıktı.

Serenay Aktaş, 25’inci yaşını yeni imajıyla karşıladı. Yıllardır uzun kullandığı saçlarını kestiren oyuncu, önceki gün City’s’de görüntülendi.

Aktaş, “Yeni yaşıma yeni imajla girmek istedim, 15 yıl sonra saçlarımı kestim. İlk kesildiği sırada resmen ağladım” dedi.

Saçlarını da doğum gününe özel kestiren Serenay Aktaş, arkadaşları ve takipçileri tarafından çok beğenildi.



