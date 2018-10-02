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Serenay Aktaş: 15 yıl sonra saçlarımı kestim

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.10.2018 09:47 | Son Güncelleme

Survivor yarışmasındaki performansıyla tanınan Serenay Aktaş yeni yaşını yeni stiliyle kutladı! İşte Serenay Aktaş'ın son hali

Serenay Aktaş: 15 yıl sonra saçlarımı kestim

Survivor yarışmasındaki performansıyla adını duyuran, daha sonra ise oyunculuk kariyerine odaklanan Serenay Aktaş, kendini baştan aşağı yenileyip doğum gününde ortaya çıktı.

Serenay Aktaş, 25’inci yaşını yeni imajıyla karşıladı. Yıllardır uzun kullandığı saçlarını kestiren oyuncu, önceki gün City’s’de görüntülendi.

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Aktaş, “Yeni yaşıma yeni imajla girmek istedim, 15 yıl sonra saçlarımı kestim. İlk kesildiği sırada resmen ağladım” dedi.

Saçlarını da doğum gününe özel kestiren Serenay Aktaş, arkadaşları ve takipçileri tarafından çok beğenildi.


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