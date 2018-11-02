MAGAZİN

Serenay Aktaş derin yırtmaçlı elbisesi için açıklama yaptı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.11.2018 22:50 | Son Güncelleme

Başrollerini Murat Dalkılıç ve Melis Sezen'in oynadığı 'Dünya Hali' filminin galasına Serenay Aktaş'ın elbisesi damga vurmuştu. Yoğun eleştirilere maruz kalan Aktaş açıklama yaptı.

Serenay Aktaş derin yırtmaçlı elbisesi için açıklama yaptı!

Giydiği derin yırtmaçlı elbisesiyle 'Dünya Hali' filminin galasına damga vuran Serenay Aktaş yoğun eleştirilere maruz kaldı.

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Eleştiriler sonrası Serenay Aktaş 'tan o fotoğrafa açıklama geldi:

"Dün salona koşarken arkadaşıma elbisemin kuyruğunu toparladı."

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"Henüz poz vermemizin üzerinden 1 dakika bile geçmeden "sinsice" tam o açıya geçip fotoğrafı çekmek SADECE KÖTÜ NİYETTİR "

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"Toplu, tekli üçlü pozumuzu verdik oysa, ne gerek var buna? Zaten pozumu verdim. "

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"Ayrıca elbisenin içine önlem amaçlı özel dikim yapıldı. Bel kısmına dikili olduğu için görememeniz çok normal...Sizin söylediğiniz hiçbir şeyi kişisel algılamıyorum canızın sağ olsun... Ama bu KÖTÜ NİYET."

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
O açıdan fotoğraf çekmeye ne gerek var demiş, enteresan! Asıl önemli olan "O elbiseyi giymene ne gerek var???"
Açık ve saçık bir durum,asıl biz iyi niyet göremedik.
öğğğğ. siz rihanna mısınız beyonce mi? ve en önemlisi burası avrupa mı? buna gerçekten gerek var mı? sorularının yanıtıyla giyilse görünen yerler iidir
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