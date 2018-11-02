Serenay Aktaş derin yırtmaçlı elbisesi için açıklama yaptı!

Giydiği derin yırtmaçlı elbisesiyle 'Dünya Hali' filminin galasına damga vuran Serenay Aktaş yoğun eleştirilere maruz kaldı.

Eleştiriler sonrası Serenay Aktaş 'tan o fotoğrafa açıklama geldi:

"Dün salona koşarken arkadaşıma elbisemin kuyruğunu toparladı."

"Henüz poz vermemizin üzerinden 1 dakika bile geçmeden "sinsice" tam o açıya geçip fotoğrafı çekmek SADECE KÖTÜ NİYETTİR "

"Toplu, tekli üçlü pozumuzu verdik oysa, ne gerek var buna? Zaten pozumu verdim. "

"Ayrıca elbisenin içine önlem amaçlı özel dikim yapıldı. Bel kısmına dikili olduğu için görememeniz çok normal...Sizin söylediğiniz hiçbir şeyi kişisel algılamıyorum canızın sağ olsun... Ama bu KÖTÜ NİYET."

