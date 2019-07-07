Serenay Aktaş'ın son hali korkuttu

Survivor yarışması ile tanınan ve başarılı performansının yanı sıra güzelliği ile de dikkat çeken Serenay Aktaş'ın son instagram paylaşımı takipçilerini korkuttu. Çok zayıflamış yorumları yapan takipçileri "ne oldu sana, biraz kilo al" tavsiyesinde bulundu.

2014 yılında Survivor Ünlüler takımında yer alan Serenay Aktaş hırsı, azmi ve başarılı performansı ile izleyicinin gönlümü kazanmış ve parkurlardaki hızı ile çok konuşulmuştu.

Yarışmadan ayrıldıktan sonra yıldızı daha da parlayan Serenay Aktaş dizi ve reklamlarda boy gösterdi. Instagram'ı aktif kullanan isimlerden biri olan Serenay Aktaş'ın son paylaşımı takipçilerini ikiye böldü.

Bikinili pozunu paylaşan Aktaş'a kısa sürede yorum yağdı. Fiziğin çok güzel yorumlarının yanı sıra birçok takipçisi Serenay'ı çok zayıf buldu.



