MAGAZİN

Serenay Aktaş'tan taciz açıklaması

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.10.2018 09:36 | Son Güncelleme

Survivor yarışmasındaki performansıyla akıllara kazınan oyuncu Serenay Aktaş, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada setlerde yaşanan taciz olaylarıyla ilgili "Bu konuda sertim, kolay kolay cesaret edeceklerini sanmıyorum" dedi.

Serenay Aktaş'tan taciz açıklaması

Survivor yarışmasıyla adını duyuran ve son olarak Kanal D'de yayınlanan Meryem dizisinde rol alan Serenay Aktaş, setlerde yaşanan taciz olaylarıyla ilgili konuştu.

Aktaş, setlerdeki taciz olaylarıyla ilgili, "Benim başıma gelmedi ama bu yaşamayacağım anlamına gelmiyor. Bu konuda sertim, kolay kolay cesaret edeceklerini sanmıyorum. Sözlerimle döverim ve rezil ederim. Kadınlar bu meselede sıkıntı çekiyor" dedi.

"KÖTÜ DÖNEME DENK GELDİM"

Futbolculuktan oyunculuğa transfer olan Serenay Aktaş son günlerde dizilerin ardı ardına yayından kalkmasından şikayetçi olarak "Kötü döneme denk geldim sanırım." dedi.

PARTNERÜnlü oyuncudan Grinin Elli Tonu itirafıÜnlü oyuncudan Grinin Elli Tonu itirafı
Chloe Loughnan, Escobar'ın malikanesinde...Chloe Loughnan, Escobar'ın malikanesinde...
Mehmet Ali Erbil ve Cem Özer yoğun bakımda! İşte sağlık durumlarıMehmet Ali Erbil ve Cem Özer yoğun bakımda! İşte sağlık durumları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Serenay Aktaş Serenay Aktaş survivor Serenay Aktaş taciz

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli, 6 ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi

Devlet Bahçeli, 6 ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi

Dünya devlerinin boykotuna rağmen 50 milyar dolarlık anlaşma! Prens Selman da oradaydı!

Dünya devlerinin boykotuna rağmen 50 milyar dolarlık anlaşma! Prens Selman da oradaydı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına yüzde 26 zam! (Erdoğan'ın maaşı ne kadar?)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına yüzde 26 zam! (Erdoğan'ın maaşı ne kadar?)

Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta başladı

Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta başladı

Beşiktaş'ın Nicolas Castillo ile ilgilendiği iddia edildi

Beşiktaş'ın Nicolas Castillo ile ilgilendiği iddia edildi

Meteoroloji uyarmıştı! Adıyaman'da sel suları önüne ne çıktıysa sürükledi!

Meteoroloji uyarmıştı! Adıyaman'da sel suları önüne ne çıktıysa sürükledi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gökhan Özoğuz'dan O Ses Türkiye sorusuna imalı yanıt

Gökhan Özoğuz'dan O Ses Türkiye sorusuna imalı yanıt

Aşk ve Mavi'den ayrılan Emrah İstanbul'u terk etti

Aşk ve Mavi'den ayrılan Emrah İstanbul'u terk etti

Ünlü rapçi Jon James McMurray uçakta klip çekerken düştü ve öldü

Ünlü rapçi Jon James McMurray uçakta klip çekerken düştü ve öldü

Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi Alisa Nasyaa: Ne olur dayan!

Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi Alisa Nasyaa: Ne olur dayan!

Chloe Loughnan, Escobar'ın malikanesinde...

Chloe Loughnan, Escobar'ın malikanesinde...

Mehmet Ali Erbil ve Cem Özer yoğun bakımda! İşte sağlık durumları

Mehmet Ali Erbil ve Cem Özer yoğun bakımda! İşte sağlık durumları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.