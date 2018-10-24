Serenay Aktaş'tan taciz açıklaması

Survivor yarışmasıyla adını duyuran ve son olarak Kanal D'de yayınlanan Meryem dizisinde rol alan Serenay Aktaş, setlerde yaşanan taciz olaylarıyla ilgili konuştu.

Aktaş, setlerdeki taciz olaylarıyla ilgili, "Benim başıma gelmedi ama bu yaşamayacağım anlamına gelmiyor. Bu konuda sertim, kolay kolay cesaret edeceklerini sanmıyorum. Sözlerimle döverim ve rezil ederim. Kadınlar bu meselede sıkıntı çekiyor" dedi.

"KÖTÜ DÖNEME DENK GELDİM"

Futbolculuktan oyunculuğa transfer olan Serenay Aktaş son günlerde dizilerin ardı ardına yayından kalkmasından şikayetçi olarak "Kötü döneme denk geldim sanırım." dedi.

