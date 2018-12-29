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Serenay Sarıkaya 'Alice' müzikaliyle sahneye çıkıyor!

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.12.2018 01:33 | Son Güncelleme

Serenay Sarıkaya, Alice Harikalar Diyarı'nda uyarlaması olan Alice müzikaliyle sahneye çıkıyor. Serenay Sarıkaya müzikaldeki rolü için 3 ay şan ve dans dersleri aldı.

Serenay Sarıkaya 'Alice' müzikaliyle sahneye çıkıyor!

Son olarak dijital platformda yayınlanan Fi dizisinde başrol oynayan Serenay Sarıkaya, Alice Harikalar Diyarı'nın çağdaş bir uyarlaması olan Alice müzikalinde sahne alacak. Serdar Biliş'in yönetmenliğindeki müzikal çin Sarıkaya, şan ve dans dersleri aldı. İlk gösterim ise 7 Şubat'ta Zorlu PSM'de olacak.

"Alice" ismiyle uyarlanan müzikalde Serenay Sarıkaya, Alice karakteri ile izleyiciyle buluşacak. Ezgi Mola Kraliçe, Enis Arıkan Tavşan, Şükrü Özyıldız Şapkacı, İbrahim Selim Kral, Merve Dizdar ise Kedi rolü ile başrolleri paylaşacak.

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Alice müzikali, gerçek hayattaki iletişimin yalnızlaştırdığı günümüz sanal dünyasında savrulan bir genç kızın büyüme hikayesidir.

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