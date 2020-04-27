MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Serenay Sarıkaya: Bu süreçten çıkardığım çok şey var

Serenay Sarıkaya: Bu süreçten çıkardığım çok şey var

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2020 10:36 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, koronavirüs salgınından sonra dünyadaki değişiklikler hakkında konuştu.

Sarıkaya, “Doğanın kendini bu kadar hızlı yenilemesi ve onarması inanılmaz. Bu süreçten çıkardığım çok şey var” dedi.

Serenay Sarıkaya'dan dikkat çeken açıklamalar

Son dönemde Cem Yılmaz ile yaşadığı ilişkiyle adından söz ettiren Serenay Sarıkaya, İbrahim Selim’in sunduğu sohbet programına katıldı.
Karantina altında geçen günlerinde sosyal medyadan ilk canlı yayınını yapan Serenay Sarıkaya, doğanın bu süreçte kendini yenilediğini ve en çok buna sevindiğini söyledi.
Ünlü oyuncu, “Doğanın kendini bu kadar hızlı yenilemesi ve onarması inanılmaz, sanki ‘biraz zamana ihtiyacım var’ dedi. Ama bence dünyaya en çok yakışan şey, insan. Sokaklar bomboşken çok hüzünlü." ifadelerini kullandı.
Sarıkaya ayrıca, "Dünyamıza iyi baksak ve sahip çıksak ne güzel olur. Bu sürecin hepimize çok şey hatırlattığına inanıyorum, önceliklerimizi sorgulattı. Benim bu süreçten çıkardığım çok fazla şey var. Umarım ders çıkarmış olarak geri döneriz" diye konuştu.
Temiz hava nedeniyle İstanbul’dan Uludağ’ın göründüğü haberlerinin hatırlatılması üzerine Serenay Sarıkaya, bu dönemde doğanın kendisini yenilediğini ve insanların artık eski hatalarını yapmaması gerektiğini anlattı.
"Yunusları da duydum, sokaklara dünyaya en çok yakışan insan galiba, bomboşken çok hüzünlü. Azıcık iyi baksak böyle kirletmesek, sahip çıksak dünyaya ne kadar yaşanası bir yer olur." diyen Sarıkaya, sözlerini şöyle sürdürdü: Bu sürecin hepimize çok şey hatırlattığına inanıyorum, gerek kendimiz gerek doğayla ilgili, umarım sokakları kirletmeden geri dönmüş oluruz.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Serenay Sarıkaya, ibrahim selim,

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca'dan Gülüşken ailesi hakkında dikkat çeken açıklama

Bakan Koca'dan Gülüşken ailesi hakkında dikkat çeken açıklama

İkinci akşam üst üste aynı görüntü! Şaşkınlık içinde izlediler

İkinci akşam üst üste aynı görüntü! Şaşkınlık içinde izlediler

1 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması mı olacak?

1 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması mı olacak?

Cerrahpaşa'nın dekanı yaşananları böyle açıkladı

Cerrahpaşa'nın dekanı yaşananları böyle açıkladı

Survivor Nisa yarışmadan ayrılıyor mu? Acun'dan flaş açıklama

Survivor Nisa yarışmadan ayrılıyor mu? Acun'dan flaş açıklama

Ülkenin basın ofisi bizzat paylaştı! Dünyayı şoka sokan kareler

Ülkenin basın ofisi bizzat paylaştı! Dünyayı şoka sokan kareler

İlginizi Çekebilir

Zuhal Topal'la Sofrada'nın birincisi belli oldu

Zuhal Topal'la Sofrada'nın birincisi belli oldu

Anneden olay paylaşım! 'Bana tanıdık geldi'

Anneden olay paylaşım! 'Bana tanıdık geldi'

Sevgilisinin evine girerken yakalandı! İşleri kardeşine kaldı

Sevgilisinin evine girerken yakalandı! İşleri kardeşine kaldı

Survivor'da tepki çeken hareket!

Survivor'da tepki çeken hareket!

Arka Sokaklar setinde aşk bombası! Dizi aşkı gerçek oldu...

Arka Sokaklar setinde aşk bombası! Dizi aşkı gerçek oldu...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ceyda Düvenci: Sevgilimle göz göze olmak iyi geldi

'Sevgilimle göz göze olmak iyi geldi'

Hanife Gürdal ve eşi, Kim Kardashian'a küfür yağdırdı! Kardashian yanıt verdi

Kim onlara yanıt verdi! 'Aptallar topluluğu'

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido'dan oruç denemesi

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido'dan oruç denemesi

Selin Ciğerci'den Kim Kardashian'a olay küfürler! Görenler gözlerine inanamadı

Olay küfürler! Görenler gözlerine inanamadı

Esra Akkaya'dan annesiyle ilgili duygusal paylaşım!

Son uçakla ülkeye dönmüştü! Samimi itiraf

Gupse Özay’ı çocukluğuna döndüren çiçek

Gupse Özay’ı çocukluğuna döndüren çiçek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.