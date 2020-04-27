Serenay Sarıkaya: Bu süreçten çıkardığım çok şey var

Sarıkaya, “Doğanın kendini bu kadar hızlı yenilemesi ve onarması inanılmaz. Bu süreçten çıkardığım çok şey var” dedi.

Serenay Sarıkaya'dan dikkat çeken açıklamalar

Son dönemde Cem Yılmaz ile yaşadığı ilişkiyle adından söz ettiren Serenay Sarıkaya, İbrahim Selim’in sunduğu sohbet programına katıldı.

Karantina altında geçen günlerinde sosyal medyadan ilk canlı yayınını yapan Serenay Sarıkaya, doğanın bu süreçte kendini yenilediğini ve en çok buna sevindiğini söyledi.

Ünlü oyuncu, “Doğanın kendini bu kadar hızlı yenilemesi ve onarması inanılmaz, sanki ‘biraz zamana ihtiyacım var’ dedi. Ama bence dünyaya en çok yakışan şey, insan. Sokaklar bomboşken çok hüzünlü." ifadelerini kullandı.

Sarıkaya ayrıca, "Dünyamıza iyi baksak ve sahip çıksak ne güzel olur. Bu sürecin hepimize çok şey hatırlattığına inanıyorum, önceliklerimizi sorgulattı. Benim bu süreçten çıkardığım çok fazla şey var. Umarım ders çıkarmış olarak geri döneriz" diye konuştu.

Temiz hava nedeniyle İstanbul’dan Uludağ’ın göründüğü haberlerinin hatırlatılması üzerine Serenay Sarıkaya, bu dönemde doğanın kendisini yenilediğini ve insanların artık eski hatalarını yapmaması gerektiğini anlattı.