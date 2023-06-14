Serenay Sarıkaya ceketinin içine hiçbir şey giymedi! Frikik vermekten bakın nasıl kurtuldu

Tatilden paylaştığı pozlarda düzgün fiziği ile büyün beğeni toplayan Serenay Sarıkaya dün akşam katıldığı ödül törenindeki tarzıyla ilgi odağı oldu. Ceketinin içerisine hiçbir şey giymeyen ünlü ismin iddialı tarzı çok beğenildi.

Şimdilerde Aile dizisinde rol alan ve Devin karakterine hayat veren Serenay Sarıkaya düğmesi olmayan ceketini tenine yapıştırarak önlem aldı. Ünlü isim bu sayede frikik vermekten kurtuldu.

30 yaşındaki Sarıkaya ödül gecesinden pozlarını sosyal medya hesabından peş peşe paylaştı.

Ünlü ismin paylaşımına adeta beğeni ve yorum yağdı. Serenay Sarıkaya’nın pozlarını beğenenler arasında Aybüke Pusat, Zeynep Bastık, Cansu Tosun, Aslı Enver, Eda Ece ve Dila Tarkan da yer aldı.





