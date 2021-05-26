MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Serenay Sarıkaya'dan Bergen filmi açıklaması! 'Bergen filminde yokum'

Serenay Sarıkaya'dan Bergen filmi açıklaması! 'Bergen filminde yokum'

26.05.2021 22:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serenay Sarıkaya sosyal medya hesabı üzerinden Bergen filminde olmayacağını duyurdu. Ünlü oyuncu yaklaşık iki buçuk yıldır hazırlandığı Bergen filminde yer almayacağını sosyal medya hesabı üzerinden sevenleri ile paylaştı. Ünlü oyuncunun açıklamasının ardından şarkıcı Bergen'in hayatının anlatılacağı filmde yer alacak oyuncu araştırılmaya başladı. İşte, Bergen için düşünülen o isim!

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Bergen filminde oynamayacağını duyurdu. Serenay Sarıkaya'nın heyecanla hazırlandığı Bergen filmi projesinden neden ayrıldığı ise merak konusu oldu. Öte yandan, açıklamanın ardından Bergen'i canlandıracak olan yeni isim de araştırılmaya başladı. İşte, ayrıntılar...

Serenay Sarıkaya Bergen filminden vazgeçti

Serenay Sarıkaya'nın yıllardır beklediği ve tam 4 kez ertelenen Bergen'in hayatının anlatıldığı filmin çekimlerinin yaz aylarında başlaması planlanıyordu.
1989’ yılında kocası Halis Serbes tarafından öldürülen Bergen’in hayatını konu alan filmin hazırlığı yaklaşık iki buçuk yıldır devam ediyordu. Filmin başrolünde Bergeni canlandıracak olan isim ise Serenay Sarıkaya olacaktı.
Ancak, güzel oyuncudan hayranlarını üzecek haber geldi.
Sarıkaya, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Bergen filminde yer alamayacağını duyurdu.
Öte yandan, filmde Serenay Sarıkaya yerine Bergen'i canlandıracak olan ismin Demet Evgar olduğu konuşuluyor.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Bergen Serenay Sarıkaya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Selçuk'tan 'eğitimde telafi' açıklaması: Haziran'da başlıyor

Bakan Selçuk'tan 'eğitimde telafi' açıklaması: Haziran'da başlıyor

Gürsel Tekin: CHP'nin cumhurbaşkanı adayı hazır

Gürsel Tekin: CHP'nin cumhurbaşkanı adayı hazır

Boupendza'nın transferinde mutlu son!

Boupendza'nın transferinde mutlu son!

Nesrin Cavadzade'nin +18'lik sahnesi olay oldu!

Nesrin Cavadzade'nin +18'lik sahnesi olay oldu!

İğrenç! Alışveriş yapan kadının gizlice fotoğraflarını çekti

İğrenç! Alışveriş yapan kadının gizlice fotoğraflarını çekti

Erdoğan: Haziran ayında normalleşmeyi hedefliyoruz

Erdoğan: Haziran ayında normalleşmeyi hedefliyoruz

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

'Popo kıvrımlarımı önemsiyorum' dedi ve ekledi...

'Popo kıvrımlarımı önemsiyorum' dedi ve ekledi...

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

O ülkeden paketleyip getirdiler! MİT dizisine damga vuran final

O ülkeden paketleyip getirdiler! MİT dizisine damga vuran final

Volkan Konak'ın kızı Amerika'da üniversite bitirdi

Volkan Konak'ın kızı Amerika'da üniversite bitirdi

Eurovision birincisinden skandal hareket! Arkadaşı bile şoke oldu

Eurovision birincisinden skandal hareket! Arkadaşı bile şoke oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.