Serenay Sarıkaya'dan Bergen filmi açıklaması! 'Bergen filminde yokum'

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Bergen filminde oynamayacağını duyurdu. Serenay Sarıkaya'nın heyecanla hazırlandığı Bergen filmi projesinden neden ayrıldığı ise merak konusu oldu. Öte yandan, açıklamanın ardından Bergen'i canlandıracak olan yeni isim de araştırılmaya başladı. İşte, ayrıntılar...

Serenay Sarıkaya Bergen filminden vazgeçti

Serenay Sarıkaya'nın yıllardır beklediği ve tam 4 kez ertelenen Bergen'in hayatının anlatıldığı filmin çekimlerinin yaz aylarında başlaması planlanıyordu.

1989’ yılında kocası Halis Serbes tarafından öldürülen Bergen’in hayatını konu alan filmin hazırlığı yaklaşık iki buçuk yıldır devam ediyordu. Filmin başrolünde Bergeni canlandıracak olan isim ise Serenay Sarıkaya olacaktı.

Ancak, güzel oyuncudan hayranlarını üzecek haber geldi.

Sarıkaya, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Bergen filminde yer alamayacağını duyurdu.