Serenay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz açıklaması! 'Kendisi de söyledi...'

Geçtiğimiz yıl birliktelikleri Atina’da belgelenmiş Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü. İkilinin birlikteliği 2020 yılının aşkı olarak nitelendirilmişti. Ancak aşkları uzun sürmedi. 10 ay kadar birlikte olan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya daha sonra aşklarını noktalamıştı.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın ekim ayında kendisine yöneltilen ‘Ayrıldınız mı?’ sorusuna ‘Evet, ayrıldık’ cevabını vermiş ve yine magazin dünyasını sarsmıştı.

'KÜSMEDİK Kİ' AÇIKLAMASI

Güzel ve başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz’ın sosyal medyadaki paylaşımını beğenince barıştıkları iddia edilmişti. Ünlü komedyen, muhabirlerin, "Serenay Hanım ile barıştınız mı?" sorusuna, "Küsmedik ki barışalım" diye cevap verdi.

'KENDİSİ DE SÖYLEDİ KÜS DEĞİLİZ'

Bebek'te bakım yaptıran Serenay Sarıkaya da uzun süre sonra muhabirlere yakalandı.

Bergen projesinin ertelendiğini ve dijital bir diziye hazırlandığını anlatan Sarıkaya Cem Yılmaz'la biten ilişkisi hakkında ilk kez konuştu. Ünlü oyuncu geçen hafta Yılmaz'ın bir videosunu beğenince "Acaba barıştılar mı?" söylentisi çıkmıştı.

Sarıkaya "Yok barışmadık, kendisi söyledi zaten. Çok normal artık. Büyütmeyelim böyle şeyleri... Bir like'tan buraya gelmesin mevzu... Yetişkin insanlarız. Görüşmüyoruz ama küs değiliz" dedi.

