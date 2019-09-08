Serenay Sarıkaya'dan hayranlarına sürpriz!

Bir süredir ekranlarda uzak kalan ve Alice müzikaline yoğunlaşan Serenay Sarıkaya’dan sürpriz proje! Güzel oyuncu, Netflix’in hazırlık aşamasında olduğu kod adı ‘Ateşe Koşan’ adlı dizide kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. ‘Fi’ dizisinin ardından ikinci kez dijitalde boy gösterecek olan Sarıkaya’nın partneri için ise sürpriz bir ismin kapısı çalındı.

'ATEŞE KOŞAN' HEYECANLANDIRDI

Daha önce Sarıkaya’nın ‘Fi’ dizisindeki partneri Ozan Güven’e dizide oynaması için teklif gitti. Ozan Güven, teklif için düşünme aşamasında olurken Sarıkaya’nın kendisine heyecanlandıran bir projede olacağı için heyecanlı olduğu öğrenildi… ‘Ateşe Koşan’ adlı dizi, aşkı için her şeyi yapan bir erkek ve bir kadının macera dolu hikayesini anlatacak. Dizi haftalık olarak yayımlanacak.



