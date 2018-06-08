Serenay Sarıkaya'dan makyajsız paylaşım

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya yine kendine hayran bıraktı

Ünlü isimlerin makyajsız fotoğrafları

1 / 101 Yüzü olduğu markanın reklam kampanyası için şarkıcı Jabbar’la stüdyoya girerek ‘Haz’ adlı parçada düet yapan iki Sarıkaya, son olarak Fi dizisinde rol almıştı.

2 / 101 26 yaşındaki Sarıkaya, daha önce ise Instagram'dan "Makyaj yok" notuyla bir kare daha yayınlamıştı.

3 / 101 Her yıl Nisan ayında Amerika- California'da düzenlenen dünyaca ünlü Coachella Festivali'nde giydiği dekolte bluzu Türkan Şoray'ın 70'li yıllarda rol aldığı bir filmde giydiği ortaya çıkan Hande Erçel bu sefer de makyajsız fotoğrafıyla gündemde.

4 / 101 Hande Erçel Instagram'ın story (hikaye) bölümünden makyajsız bir fotoğrafını paylaştı.

5 / 101 İŞTE HANDE ERÇEL'İN DOĞAL HALİ

6 / 101 Sonra "Yüzünde makyaj yoksa filtre vardır" dediler. İvana fotoğrafına fotoşop yapmadığını söyledi.

7 / 101 Tüm bu merakları giderdikten sonra da iltifatlar almaya başladı. Olumsuz yorumları da silmedi!

8 / 101 Makyajsız hali ile dikkat çeken oyuncu, yeni sezonda ekranda olacağını söyledi.

9 / 101 Yeliz Yeşilmen Önceki gün Bodrum'a giden Yeliz Yeşilmen, makyajsız halini sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.

10 / 101 39 yaşındaki Yeliz Yeşilmen, makyajsız fotoğrafını Instagram sayfasının hikaye kısmında yayınladı.

11 / 101 İşte Yeliz Yeşilmen'in makyajsız hali;

12 / 101 Burçin Terzioğlu, ‘Poyraz Karayel’ dizisinde gür saçlarıyla dikkat çekmiş, bu sayede bir şampuan markasının reklamlarında oynamıştı. Setlere uzun süre ara veren oyuncunun, geçen ay kuaförde üst üste yaptırdığı işlem sonrası saçları yıprandı.

13 / 101 Önceki gün sevgilisi İlker Kaleli ile Etiler’de görüntülenen oyuncu “Nerede o eski saçların?” dedirtti.

14 / 101 55 yaşındaki ünlü isim sosyal medya hesabından makyajsız bir fotoğrafını paylaştı. Sayan fotoğrafın altına "Günaydııııııııııınnnnn bu daha güzel oldu" yazdı.

15 / 101 Sosyal medya sayfalarından büyük ilgi gören fotoğrafa 'Makyajsız da güzel' yorumları yapıldı. Bazı kullanıcılar ise Seda Sayan'ın fotoğrafının photoshoplu olabileceğini ifade etti.

16 / 101 Deniz Akkaya, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı.

17 / 101 Akkaya yaptığı paylaşıma "Makyaj yok; makyaj sevmiyor ama yapıyor" yazdı.

18 / 101 Instagram hesabından sıfır makyaksız halinin videosunu paylaşan oyuncu, neşeli halleriyle dikkat çekti.

19 / 101 Çoğu ünlünün saklamak istedikleri hallerini Neslihan Atagül cesurca paylaşarak beğeni topladı.

20 / 101 Ufak Tefek Cinayetler dizisinin başarılı oyuncusu Gökçe Bahadır alışveriş merkezinde görüntülendi.

21 / 101 Önce görüntü vermek istemeyen Bahadır sorasında “Tamam çekin, sorun yok. Nasıl olsa ekranda saç-makyaj dört dörtlük” dedi.

22 / 101 OYUNCU ARKADAŞI DA PAYLAŞTI Gökçe Bahadır'ın makyajsız hali gündeme bomba gibi düşmüştü. Bahadır'ın o görüntüsünden sonra Ufak Tefek Cinayetler dizisinde rol aldığı arkadaşı Aslıhan Gürbüz'den makyajsız bir paylaşım gecikmedi.

23 / 101 Aslıhan Gürbüz'ün bu paylaşımı Gökçe Bahadır'a destek için mi yaptığı ise bilinmiyor.

24 / 101 Şarkıcı Gökhan Türkmen'in 2014 yılında nikah masasına oturduğu eşi Sinem Aksoy, makyajsız fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

25 / 101 2 çocuk annesi Aksoy, fotoğrafın altına şu notu düştü: "Makyajsız halim... Aşırı güzelim :)"

26 / 101 Onları düzgünce yapılmış saçları, usta işi makyajlarıyla görmeye öylesine alışmışız ki belki de doğal halleriyle sokakta yanımızdan geçip gitseler bazılarını tanıyamayız bile. İşte ünlülerin doğal halleri.

27 / 101 Ünlü şarkıcı Göksel, geçtiğimiz aylarda makyajsız halde görüntülenmiş ve fotoğraflarını “Görenler tanıyamadı” başlığıyla haber olan fotoğraflarının altına yapılan yorumlara içerlemişti. Arkadaşlarına dert yanan Göksel, bu duruma çok canının sıkıldığını

28 / 101 Makyajsız Fahriye'ye tam not! Sevilen oyuncu Fahriye Evcen, yoğun iş temposundan fırsat bulup yürüyüşe çıktı.

29 / 101 Makyajsız fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan Evecen, takipçilerinden tam not aldı. Çok sayıda yorum yapılan fotoğraf kısa sürede 500 bin beğeniye ulaştı.

30 / 101 Yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olan Tuğçe Kazaz makyajsız fotoğrafını Instagram'da paylaştı. Bir dönem podyumlarda fırtınalar estiren Kazaz'ın fotoğrafı yorum yağmuruna tutuldu.

31 / 101 Meryem dizisinde canlandırdığı 'Komiser Burcu' karakteri ile izleyici karşısına çıkan Serenay Aktaş, makyajsız fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Aktaş'ın yorum yağmuruna tutulan fotoğrafı 45 dakikada 5 bin beğeni aldı.

32 / 101 Sosyal medyayı en sık kullanan isimlerin başında gelen ünlü şarkıcı Demet Akalın yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.

33 / 101 Yaptıklarıyla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Demet Akalın bu kez banyo sonrası fotoğrafını sosyal medyada paylaşıp rakiplerine meydan okudu. Makyajsız bu fotoğrafını paylaşan Akalın, altına ‘Saçlarımı kestim, banyo sonrası cesareti olan çeksin bakayım

34 / 101 Makyajsız Fotoğrafıyla Büyüledi 'Vatanım Sensin' dizisine dahil olan oyuncu Saadet Işıl Aksoy sezonu Bodrum'da açtı. Kırmızı mayosu ve şapkasıyla fotoğraf paylaşan Aksoy'un doğal haline takipçileri hayran kaldı.

35 / 101 İri mavi gözleriyle her zaman beğenilen Saadet Işıl Aksoy, makyajsız haliyle de çok beğenildi. Aksoy'un fotoğrafı dakikalar içinde binlerce beğeni aldı.

36 / 101 Ünlü şarkıcı Göksel, geçtiğimiz aylarda makyajsız halde görüntülenmiş ve fotoğraflarını “Görenler tanıyamadı” başlığıyla haber olan fotoğraflarının altına yapılan yorumlara içerlemişti.

37 / 101 Fi dizisinde canlandırdığı Duru karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Serenay Sarıkaya, Instagram sayfasında makyajsız fotoğrafını paylaştı.

38 / 101 26 yaşındaki Serenay Sarıkaya'nın "Makyaj yok" notuyla paylaştığı fotoğraf 13 saatte yaklaşık 300 bin beğeni aldı!

39 / 101 Ünlü isimlerin makyajsız fotoğrafları Ekran, sahne ve podyum yıldızlarını güzellik merkezlerinde saatlerini geçirdiğini ve her daim bakımlı gezmeye alışık olduklarını biliriz. Makyajsız görmeye alışık olmadığımız ünlü isimlerin 'sıfır makyajlı' halleri... Tatilde dönen Tuba Ünsal önceki gün Bebek’teydi.

40 / 101 Görenler şaşırdı. Çünkü yüzünde hiç makyaj yoktu.

41 / 101 Göz çevresindeki kazayakları dikkatlerden kaçmadı.

42 / 101 Tuba Ünsal daha 35 yaşında.

43 / 101 Bülent Ersoy, geçen gün Atatürk Havalimanı'nda makyajsız bir şekilde objektiflere yakalandı.

44 / 101 Bülent Ersoy, gazetecileri görünce büyük panik yaşadı.

45 / 101 Minibüsten iner inmez koşmaya başlayan Bülent Ersoy, makyajsız yüzünü güneş gözlüğüyle gizledi.

46 / 101 Demet Şener 11 yıllık eşi, 2 çocuğunun babası İbrahim Kutluay’a aldatıldığı iddiasıyla geçen Ekim’de boşanma davası açmıştı.

47 / 101 40 yaşındaki eski manken, makyajsız fotoğrafını Instagram’a koyarak “Böyle de güzelim” mesajını verdi.

48 / 101 Uzun süre Amerika'da yaşayan ve bir dizi projesi için İstanbul'a gelen Saadet Işıl Aksoy, önceki gün Nişanataşı'nda iş toplantısı sonrası görüntülendi.

49 / 101 Yüzünde sıfır makyaj olan Saadet Işıl Aksoy'un doğal güzelliği ortaya çıkması çevredekilere ''Sıfır makyaj doğal güzellik böyle bir şey'' dedirtti.

50 / 101 Saadet Işıl Aksoy bu arada kolundaki medikal bileklik ilgili, ''Biraz ağrım vardı ama doktora gittim önemli bir durum olmadığını söyleyerek bu bilekliği verdi. Bileğimdeki ağrı geçene kadar birkaç gün bu bileklikle dolaşacağım'' dedi.

51 / 101 1363 'Kiralık Aşk' dizisiyle şöhreti yakalayan güzel oyuncu <strong>Elçin Sangu</strong>, sezonun yorgunluğunu Tayland tatilinde atıyor. 'Kiralık Aşk' dizisiyle şöhreti yakalayan güzel oyuncu Elçin Sangu, sezonun yorgunluğunu Tayland tatilinde atıyor.

52 / 101 Önceki gün Instagram hesabından sıfır makyajlı havuz içinden fotoğraf paylaşan Elçin Sangu'nun paylaşımı dakikalar içinde binlerce beğeni aldı. Elçin Sangu'nun fotoğrafı yorumlara kapatması dikkat çekti.

53 / 101 Kanal D’deki ‘Vatanım Sensin’in yıldızı Bergüzar Korel, Zorlu Center’daydı.

54 / 101 Ünlüler arasında başlayan ‘sıfır makyaj’ modasının öncüsü Bergüzar Korel “Yüzümde sadece nemlendirici var” dedi.

55 / 101 Meryem Uzerli de günlük hayatta makyajdan uzak duruyor.

56 / 101 Bu hallerini Instagram’dan paylaşıyor.

57 / 101 Manken Tülin Şahin, sosyal medya hesabından paylaştığı bir karede sıfır makyaj haliyle de ne kadar çekici ve güzel olduğunu gösterdi.

58 / 101 Fotoğrafla 10 binin üzerinde beğeni alırken gelen yorumların neredeyse hepsi güzelliğine övgüler şeklinde oldu.

59 / 101 Demet Akalın, Instagram’da banyodan çıkmış, makyajsız halini paylaştı. Fotoğrafın altına “Bu halde poz vermeye cesareti olan var mı? Hadi çeksin de görelim” notunu düşerek meydan okudu.

60 / 101 Demet Akalın, Instagram’da banyodan çıkmış, makyajsız halini paylaştı. Fotoğrafın altına “Bu halde poz vermeye cesareti olan var mı? Hadi çeksin de görelim” notunu düşerek meydan okudu.

61 / 101 Müge Anlı

62 / 101 Müge Anlı

63 / 101 TUBA BÜYÜKÜSTÜN

64 / 101 TUBA BÜYÜKÜSTÜN

65 / 101 CANSU DERE

66 / 101 BEREN SAAT

67 / 101 ADRİANA LİMA

68 / 101 KİM KARDASHİAN

69 / 101 EBRU POLAT

70 / 101 Seda Sayan makyajsız halini Instagram'dan paylaştı.

71 / 101 NUR YERLİTAŞ

72 / 101 RİHANNA

73 / 101 ANGELİNA JOLİE

74 / 101 HÜLYA AVŞAR

75 / 101 ÇAĞLA ŞIKEL

76 / 101 ELçİN SANGU

77 / 101 EBRU GüNDEŞ

78 / 101 İVANA SERT

79 / 101 HADİSE

80 / 101 SERTAB ERENER

81 / 101 DEMET AKALIN

82 / 101 ECE USLU

83 / 101 YILDIZ TİLBE

84 / 101 BURCU ESMERSOY

85 / 101 FAHRİYE EVCEN

86 / 101 FAHRİYE EVCEN

87 / 101 SEDA BAKAN

88 / 101 SEDA BAKAN

89 / 101 BEGÜM KÜTÜK

90 / 101 BEGÜM KÜTÜK

91 / 101 DİLAN ÇİÇEK DENİZ

92 / 101 DİLAN ÇİÇEK DENİZ

93 / 101 NAZAN ÖNCEL

94 / 101 NAZAN ÖNCEL

95 / 101 Kuaförde saçını boyatırken görüntülenen Bülent Ersoy, makyajsız haliyle tanınmaz halde.

96 / 101 SEREN SERENGİL

97 / 101 SEREN SERENGİL

98 / 101 IŞIL REÇBER

99 / 101 IŞIL REÇBER

100 / 101 BÜŞRA PEKİN