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Serenay Sarıkaya dans etti, Enis Arıkan paylaştı

31.01.2022 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serenay Sarıkaya ayağının tozuyla sahneye çıktı. 'Alice Müzikali'nin yeni sezonu için provalara başlayan Enis Arıkan, yakın arkadaşı Serenay Sarıkaya'nın dans ettiği anları takipçileriyle paylaştı.

Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola, Enis Arıkan, Şükrü Özyıldız, İbrahim Selim ve Merve Dizdar'ın yer aldığı 'Alice Müzikali'nin yeni sezon provaları başladı. Kadroda yer alan Arıkan, önceki gün Sarıkaya'nın dans ettiği anları Instagram hesabından yayınladı.

Enis Arıkan'ın paylaştığı dans videosu sosyal medyada gündem oldu. Yakın arkadaşına övgü dolu sözler sarf eden Arıkan, gönderisine "Daha güzelini görmedim!" notunu düştü.

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Öte yandan Serenay Sarıkaya 11 gün önce, şok bir olay yaşamıştı. Ünlü oyuncu, otomobiliyle Etiler'deki evine doğru giderken aracı kimliği belirsiz kişi tarafından tekmelenmişti. Yaşanan tatsız olayın ardından Sarıkaya, soluğu İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde almıştı.

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Serenay Sarıkaya
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