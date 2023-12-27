Serenay Sarıkaya 'Durun bakalım' demişti! Mert Demir'den açıklama gecikmedi! Aşk mı yaşıyorlar?

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir'in aşk yaşadığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Sarıkaya geçtiğimz günlerde bir davete katılmış ve Mert Demir'in 'Ateşe Düştüm' adlı şarkısında vokal yapan kişinin kendisi olduğunu söylemişti.

Sarıkaya ise, haklarında çıkan aşk haberlerine ilişkin ise yalnızca "Durun bakalım" yanıtını vermişti. Sarıkaya'nın bu açıklamasının ardından iddialar daha da güçlenmişti.

Mert Demir'den de konuya dair ilk açıklama geldi. 'Güzel bir şarkı yaptık. Aktı gitti herkeste de bir karşılık buldu. Şarkı üzerine buluştuk. Güzel de bir anı oldu bizim için. Kendi aramızda bir şeydi ama tabii ki saklayabilmek çok da mümkün olmadı. Güzel bir anıydı bizim için' ifadelerini kullandı.







