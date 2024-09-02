MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Serenay Sarıkaya görüntülenince rahatsız oldu! Menajeri silinmesini istedi: Keyfi kaçtı

Serenay Sarıkaya görüntülenince rahatsız oldu! Menajeri silinmesini istedi: Keyfi kaçtı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
02.09.2024 11:41
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mert Demir ile yaşadığı aşkla gündemde olan Serenay Sarıkaya, 'Yalı Çapkını’ adlı tekneye binerken görüntülendi. Fotoğraflarının çekildiğini gören Sarıkaya'nın keyfi kaçtı.

Serenay Sarıkaya görüntülenince rahatsız oldu! Menajeri silinmesini istedi: Keyfi kaçtı

'Şahmaran' ve 'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizilerindeki performansıyla adından söz ettiren oyuncu Serenay Sarıkaya Mert Demir ile yaşadığı aşkla gündeme geliyor.

Geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle pozlarını paylaşan Sarıkaya Bebek'te görüntülendi.

Önceki akşam Bebek sahilde bir tekneye binerken görüntülenen Serenay Sarıkaya arkadaşları ile Boğaz turu yaptı. Sarıkaya bindiği 'Yalı Çapkını' adlı teknenin güvertesinde alınan görüntüsünden hiç hoşlanmadı ve keyfi kaçtı.

1

Menajeri Ayşe Barım'ı yollayarak, "Rica etsem bu görüntüler silinebilir mi? Biz bu görüntülerin yayınlanmasını istemiyoruz. Zaten Serenay'ın da keyfi kaçtı" dedi.

ANNEDEN ONAY GELMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda Mert Demir'in annesi müstakbel gelini Serenay Sarıkaya hakkında konuşarak 'ilişkiyi onaylıyorum, nasıl mutlularsa öyle devam etsinler.' demişti.

Anneden onay alan Sarıkaya, Instagram hesabında Flashbacks of SS&MD notuyla eski tatillerinden çekilen aşk dolu pozları yayınladı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Serenay Sarıkaya
En Çok Okunan Haberler
Amca konuşmak istemedi, özel ekip devreye girdi

Amca konuşmak istemedi, özel ekip devreye girdi

Türkiye’de görüldü! Bazı bölgeler karantina altına alındı!

Türkiye’de görüldü! Bazı bölgeler karantina altına alındı!

2200 dolar maaşları var eleman bulunamıyor! Günde 500 telefon geliyor

2200 dolar maaşları var eleman bulunamıyor! Günde 500 telefon geliyor

Real Madrid'de krizin adı: Arda Güler!

Real Madrid'de krizin adı: Arda Güler!

Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu'na yaptığı teklif ortaya çıktı!

Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu'na yaptığı teklif ortaya çıktı!

Gayrimenkul düşüşü devam ediyor.. Kiralık daireden daha ucuz

Gayrimenkul düşüşü devam ediyor.. Kiralık daireden daha ucuz

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.