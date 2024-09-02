Serenay Sarıkaya görüntülenince rahatsız oldu! Menajeri silinmesini istedi: Keyfi kaçtı

'Şahmaran' ve 'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizilerindeki performansıyla adından söz ettiren oyuncu Serenay Sarıkaya Mert Demir ile yaşadığı aşkla gündeme geliyor.

Geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle pozlarını paylaşan Sarıkaya Bebek'te görüntülendi.

Önceki akşam Bebek sahilde bir tekneye binerken görüntülenen Serenay Sarıkaya arkadaşları ile Boğaz turu yaptı. Sarıkaya bindiği 'Yalı Çapkını' adlı teknenin güvertesinde alınan görüntüsünden hiç hoşlanmadı ve keyfi kaçtı.

Menajeri Ayşe Barım'ı yollayarak, "Rica etsem bu görüntüler silinebilir mi? Biz bu görüntülerin yayınlanmasını istemiyoruz. Zaten Serenay'ın da keyfi kaçtı" dedi.

ANNEDEN ONAY GELMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda Mert Demir'in annesi müstakbel gelini Serenay Sarıkaya hakkında konuşarak 'ilişkiyi onaylıyorum, nasıl mutlularsa öyle devam etsinler.' demişti.

Anneden onay alan Sarıkaya, Instagram hesabında Flashbacks of SS&MD notuyla eski tatillerinden çekilen aşk dolu pozları yayınladı.