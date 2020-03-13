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  4. Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'dan Demet Akalın'a yanıt geldi!

Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'dan Demet Akalın'a yanıt geldi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2020 15:23 | Son Güncelleme

Önceki gün Levent'te görüntülenen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, Demet Akalın'ın "Evlenirlerse bedava çıkarız” sözlerine cevap verdi.

Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'dan Demet Akalın'a yanıt geldi!

erenay Sarıkaya ile sevgilisi Cem Yılmaz, önceki akşam Levent'te bir akşam yemeği yedi. Oldukça neşeli olan çift magazin muhabirleriyle sohbet ederken bol bol kahkaha attı.

Ünlü komedyen, geçtiğimiz günlerde Demet Akalın'ın, "Serenay ile Cem evlensin bedavaya sahne alırım" açıklamasını hatırlatan muhabirlere, "Haber vereceğiz" yanıtını verdi. Yaz aylarında evlenecekleri konuşulan çiftten Cem Yılmaz, "Bizim haberimiz yok. Serenay senin haberin var mı?" diyerek çıkan söylentiyi yalanladı.

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NE OLMUŞTU?

Cem Yılmaz'ın gösterisini izlemeye giden Demet Akalın çıkışta magazin muhabirleriyle ayak üstü sohbet etmiş, gelen bir soru üzerine de "Ben ikisini zaten hep yakıştırıyorum. Serenay'ı da çok seviyorum, Cem'i de çok seviyorum. Evlenirlerse sahneye bedavaya çıkarız." demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz, demet akalın,

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