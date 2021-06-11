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Serenay Sarıkaya leopor bikinisiyle sosyal medyayı salladı!

11.06.2021 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz haftalarda adı İzmir'li iş insanı Haldun Demirhisar ile aşk dedikodularına karışan Serenay Sarıkaya, bu iddiaları yalanlamıştı. Tatil sezonunu Göcek'te açan ünlü oyuncu tatilin keyfini çıkarmaya devam ederken, sosyal medya paylaşımları ile de dikkat çekiyor. Önceki gün leopar bikinisi ile pozlarını yayınlayan Sarıkaya'nın pozuna beğeni yağdı.

Lale Devri, Medcezir ve Fİ gibi başarılı projelerde sergilediği performans ile adından söz ettiren ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Göcek'te ki tatiline devam ediyor. Son dönemde adı iş insanı Haldun Demirhisar ile anılan ünlü oyuncu, verdiği cesur bikinili pozlar ile gündeme geldi. Leopar ve yeşil tonlarından oluşan bikinisi ile adeta göz kamaşırdı.

Serenay Sarıkaya'dan bikinili pozlar

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde 9,1 milyon takipçisi bulunan İnstagram hesabından yayınladığı bu süper minili pozlarıyla yürekleri hoplatmıştı.

Adı aşk dedikodularına karışmıştı

Adı aşk dedikodularına karışmıştı
Öte yandan son zamanlarda özel hayatıyla gündeme gelen ünlü oyuncu, iş insanı Haldun Demirhisar ile görüntülenmesinin ardından aşk yaşadığı dedikoduları ile anılmaya başlamıştı.

Leopar bikinisi ile göz kamaşdırdı

Leopar bikinisi ile göz kamaşdırdı
Hakkında çıkan haberleri yalanlayan Sarıkaya Göcek'teki tatiline devam ediyor. Önceki gün sosyal medya hesabından yayınladığı leopar ve yeşil tonlarından oluşan bikinisi ile dudak ısırttı.

Beğeni yağmuruna tutuldu

Beğeni yağmuruna tutuldu
Sarıkaya'nın kalp emojisi ile yayınladığı fotoğrafı ise kısa sürede takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü.
Kısa sürede yoğun ilgi gören pozlarını hayranları beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

Sosyal medyadan duyurdu

Sosyal medyadan duyurdu
Öte yandan geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunan Sarıkaya, çekimleri pandemi koşulları nedeniyle sürekli ertelenen 'Bergen' filmindeki rolünden diğer projelerini etkilediği gerekçesiyle role hayat veremeyeceğini duyurmuştu.

'Bergen' filminde rol almayacak

'Bergen' filminde rol almayacak
Başarılı oyuncu İnstagram hesabından yayınladığı paylaşımda Sarıkaya, "Sevgili arkadaşlar, iki buçuk seneyi aşkın zamandır heyecanla hazırlandığım ve hayata geçmesini beklediğim ‘Bergen’in hayatını konu alan film, defalarca kez pandemi ve farklı sebepler yüzünden ertelenmek zorunda kalmıştı. Kısa bir süre önce tarafıma iletilmiş olan yeni çekim takvimi, önceden belirli olan iş takvimimle çakıştığı için ‘Bergen’ filminde olamayacağımızı yapımcılarımızla paylaşmıştım, sizlerle de paylaşmak istedim. Tüm ‘Bergen’ filmi ailesine bu yolculuklarında başarılar dilerim." ifadelerine yer vermişti.

Çekimlere eylül ayında başlanacak

Çekimlere eylül ayında başlanacak
Bergen filminden ayrıldığını açıklayan Sarıkaya'yı yeni bir projesi olan 'Şahmeran' dizisinde başrol oynayacak. Netflix'te hayranlarının karşısına çıkacağı dizinin çekimlerinin Eylül ayında başlaması planlanıyor.
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Anahtar Kelimeler:
Serenay Sarıkaya
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