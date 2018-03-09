Serenay Sarıkaya'nın Fi'den sonraki planı belli oldu!

Puhu TV'nin ilk dijital projesi ‘Fi’ dizisi Cuma akşamı final bölümüyle yayınlandı.

HT Magazin'de yer alan habere göre, Azra Kohen’in ‘Fi-Çi-Pi’ romanından uyarlanan dizinin son bölümünde Duru rolündeki Serenay Sarıkaya, ‘Afife’ müzikali için muhteşem bir bale gösterisi sergileyecek. Müzikal sahnesi için iki ay çalışan ünlü oyuncu finalin ardından ABD’ye gidecek.

LOS ANGELES'TA EV ALDI

Kerem Bürsin ile birlikteliği devam eden Sarıkaya, Los Angeles’ta 2 oda bir salon ev satın aldı. Yatırımı için 2 milyon TL ödeyen Sarıkaya’nın evini uzun yıllar ABD’de yaşayan sevgilisi Kerem Bürsin ile birlikte yaptığı öğrenildi,