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Serenay Sarıkaya'nın kombininin fiyatı olay oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2020 17:08 | Son Güncelleme

Karantina sürecini sevgilisi Cem Yılmaz'ın evinde geçiren oyuncu Serenay Sarıkaya, çimlere uzanarak köpeğiyle poz verdi. Sarıkaya'nın 90 bin TL değerindeki mini şortlu kombini ise fiyatıyla herkesi şaşkına çevirdi

Serenay Sarıkaya'nın kombininin fiyatı olay oldu

Cem Yılmaz birlikteliğiyle magazin gündeminden düşmeyen Serenay Sarıkaya, önceki gün Instagram hesabından herhangi bir açıklama yazmadan köpeğiyle çimlere uzandığı fotoğrafını paylaştı.

Güzelliğiyle olduğu kadar tarzıyla da çok beğenilen 28 yaşındaki oyuncunun, bu paylaşımında üzerinde bulunanların bir servet değerinde olduğu ortaya çıktı.

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İşte Serenay'ın kombinin değeri:

Gözlüğü 1.625 TL
Küpesi 7.735 TL
Kolyesi 80.845 TL
Bluzu 646 TL
Taytı 590 TL
Hepsi toplam 91 bin 441 TL.

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