Serenay Sarıkaya o paylaşımı espri olsun diye yapmış!

Bodrum tatilinin ardından sevgilisi Cem Yılmaz'la birlikte İstanbul'a dönen Serenay Sarıkaya Etiler'de bulunan bir kuaförden çıkarken görüntülendi. Basın mensupları Sarıkaya’ya, geçtiğimiz gün sosyal medyada ‘Anlat anlat heyecanlı oluyor' paylaşımı hakkında sorular yöneltti.

Sarıkaya “İyiyim çok şükür her şey yolunda. Yeni geldim. Çıkan haberlere istinaden yapmadım o paylaşımı. Espri olsun diye yaptım” şeklinde konuştu.

Sevgilisi Cem Yılmaz ile ilgili soruları cevapsız bırakan Sarıkaya, daha sonra aracına binip oradan hızla uzaklaştı.



