MAGAZİN

Serenay Sarıkaya oversize kombini ile dikkat çekti

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.12.2018 15:41 | Son Güncelleme

Ünlü model ve oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından stil paylaşımı yaptı. Sarıkaya'nın üzerindeki kıyafetler sezoun 'büyük' trendiyle oldukça uyumlu...

Serenay Sarıkaya oversize kombini ile dikkat çekti

Serenay Sarıkaya, Instagram’ın story bölümünden yaptığı paylaşımla sosyal medyanın diline düştü. Sezonun trendine ayak uydurup oversize bir mont giyen Sarıkaya, işi biraz daha abartıp clutch çantasını da, boğazlı triko kazağını da oversize tercih etti.

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Sarıkaya’nın stili kullanıcılar tarafından pek beğenilmedi. Sarıkaya’nın fotoğrafını paylaşan magazin hesaplarının altına ise “Seneye de giyerim modasına uymuş”, “Bir cisim yaklaşıyor efendim”, “Seneye de giyebilmek için almış sanırım”, Uludağ’a kaymaya mı gidiyor?”, “Sibirya’da mı acaba şu an”, “Uzaylı olmuş” gibi pek çok yorum yapıldı…

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Serenay Sarıkaya instagram

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