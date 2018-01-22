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Serenay Sarıkaya paylaşımıyla ‘Siyah Kuğu’ya rakip oldu

MAGAZİN HABERLERİ | 22.01.2018 11:55 | Son Güncelleme 8 saat önce

Başrolünde oynadığı Fİ dizisinde bir balerin karakterine hayat veren Serenay Sarıkaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dizisine göndermede bulundu.

Serenay Sarıkaya paylaşımıyla ‘Siyah Kuğu’ya rakip oldu

Dizi için hazırlık yaptığı dönemde aldığı bale eğitimiyle magazin gazetelerinin sayfalarına da konuk olan Serenay Sarıkaya, bir yurt dışı ziyareti sırasında çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Parkta bir kuğuyla birlikte görülen Sarıkaya bu fotoğrafa, “Tamam itiraf ediyorum… O benim gizli dans öğretmenim … (Bazen konuşmak için parkta buluşuruz)” notunu düştü. Serenay Sarıkaya’nın bu beyaz kuğulu göndermesi akıllara bir balerin karakterine hayat veren Natalie Portman’ın Siyah Kuğu filmini getirdi.

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Serenay Sarıkaya magazin

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