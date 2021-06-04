Serenay Sarıkaya süper minili pozlarıyla mest etti

Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatı ve sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da sık sık gündem olan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, yine olay olmayı başardı.

Oyuncu, dünyaca ünlü mücevher markasının Türkiye'deki ilk marka elçisi oldu. Markanın takısını takan Sarıkaya, derin yırtmaçlı pantolonuyla verdiği pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa süre içinde beğeni rekoru kırdı. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Sarıkaya ardından ise süper minisiyle pozlar verdi. Sosyal medyayı sallayan Sarıkaya'ya hayranları iltifatlar yağdırdı.

Sarıkaya'nın giydiği eteğin ise 43 162 TL olduğu ortaya çıktı.





