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Serenay Sarıkaya süper minili pozlarıyla mest etti

04.06.2021 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cem Yılmaz ilişkisinden sonra Haldun Demirhisar ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündemde olan Serenay Sarıkaya süper minisiyle verdiği pozlarla mest etti.

Serenay Sarıkaya süper minili pozlarıyla mest etti

Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatı ve sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da sık sık gündem olan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, yine olay olmayı başardı.

Oyuncu, dünyaca ünlü mücevher markasının Türkiye'deki ilk marka elçisi oldu. Markanın takısını takan Sarıkaya, derin yırtmaçlı pantolonuyla verdiği pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Ekran Alıntısı

Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa süre içinde beğeni rekoru kırdı. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Sarıkaya ardından ise süper minisiyle pozlar verdi. Sosyal medyayı sallayan Sarıkaya'ya hayranları iltifatlar yağdırdı.

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Sarıkaya'nın giydiği eteğin ise 43 162 TL olduğu ortaya çıktı.
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Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya
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