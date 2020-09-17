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Serenay Sarıkaya süper minisiyle dikkat çekti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2020 09:56 | Son Güncelleme

Oyuncu Serenay Sarıkaya önceki gün Kuruçeşme'de bir kafedeydi. Yemek yerken bir yandan da senaryo okuyan Sarıkaya, mekandan elinde kahveyle ayrıldı. Serenay Sarıkaya'nın süper mini tercihi de dikkat çekti.

Serenay Sarıkaya süper minisiyle dikkat çekti!

Cem Yılmaz ile ilişkisiyle tüm yaz gündemde olan Serenay Sarıkaya tatili bitirip İstanbul'a döndü. Bergen’i canlandırmak için uzun süredir çalışmalar yapan Serenay Sarıkaya’nın koronavirüs yüzünden projesi ertelenmişti. Alice Müzikali de belirsizliğini koruyan Serenay Sarıkaya, “Bütün işlerimiz ertelendi, durdu. Şu an çalışamıyoruz. Hayatın normale dönmesini bekliyoruz” açıklamasını yapmıştı.

“HER GÜN SİZİNLEYİM”

Önceki gün Kuruçeşme’de bir kafede görüntülenen oyuncu, yemek yerken bir yandan da senaryo okudu. Sözcü'den Emre Çevik'in haberine göre; elinde kahve ile mekandan ayrılan Sarıkaya muhabirleri görünce, “Ya her gün sizinleyim. Üç gündür beni çekiyorsunuz” diyerek takıldı.

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”Senaryo mu okuyordunuz? Yeni projemi var? sorularına ise, “Daha dün konuştuk. Her gün sizinle ne yapacağız? Birkaç gün beni çekmeyin, sonra bir daha sorun aynı şeyleri konuşuruz tekrar” diyerek uzaklaştı.

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Yaz ayında aldığı kilolarla dikkat çeken Sarıkaya'nın süper mini tercihi de gözlerden kaçmadı.

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