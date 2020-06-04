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Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'ın havuz keyfi! Serenay Sarıkaya'nin kiloları olay oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2020 08:58 | Son Güncelleme

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çifti havuz keyfi yaparken kameralara yakalandı. Karantina süresince sevgilisi Cem Yılmaz'ın evinde kalan Serenay Sarıkaya'nın fazla kiloları dikkat çekti.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, tatil için Bodrum'a gitti.

İkili, burada MagazinBurada ekibi tarafından görüntülendi. İkilinin havuzdaki samimi pozları dikkat çekti.

Bodrum'da magazinciler tarafından görüntülenen ünlü çiftten Cem Yılmaz, çekimi yapanlar hakkında dava açacağını duyurdu.

Yılmaz paylaşımında şunları yazdı:

"Bu hesabın sahibi; (MagazinBurada) ev gözetlemekten sizi mahkemeye veriyorum. Özel bir çabayla görüntü almaya çalışan bu gayretinizin bundan sonra elbet bir ödülü olmalı..."

Fena yakalandı

Mart ayından beri koronavirüs önlemlerine sıkı sıkıya uyan ve evden çok fazla çıkmamaya özen gösteren Sarıkaya ve sevgilisi Cem Yılmaz'la güneş ve havuzun tadını çıkardı. Ancak güzel oyuncunun bu süre zarfından bir hayli kilo aldığı gözlemlendi.
Geçtiğimiz günlerde usta komedyen ile güzel oyuncunun ilişkilerinde kriz yaşadığı ve Cem Yılmaz'ın çıkan tartışmanın ardından kendi evini terk ederek Bodrum'a gittiği öne sürülmüştü.
Bunun üzerine Çanakkale'nin yolunu tutan Serenay Sarıkaya'nın hasretine dayanamayan usta komedyen, soluğu sevgilisinin yanında almış ve çift aralarındaki sorunu kısa sürede çözerek yeniden bir araya gelmiş ve Bodrum'a geçmişti.
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