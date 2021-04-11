MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Serenay Sarıkaya ve Haldun Demirhisar aşk mı yaşıyor? | Haldun Demirhisar kimdir? Haldun Demirhisar kaç yaşında ve nereli?

Serenay Sarıkaya ve Haldun Demirhisar aşk mı yaşıyor? | Haldun Demirhisar kimdir? Haldun Demirhisar kaç yaşında ve nereli?

11.04.2021 21:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş insanı Haldun Demirhisar ile Göcek’te bir tekneden görüntülenen Serenay Sarıkaya, çıkan aşk dedikoduları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bir haberde ortaya atılan bu iddiaya ise Serenay Sarolaya’dan cevap gecikmedi. Serenay Sarıkaya, Haldun Demirhisar ile sadece arkadaş olduklarını ve her kadının güçlü bir erkekle yan yana gelmesinin aşk olarak adlandırılmasından rahatsız olduğunu dile getirdi.

Serenay Sarıkaya ve Haldun Demirhisar aşk mı yaşıyor? | Haldun Demirhisar kimdir? Haldun Demirhisar kaç yaşında ve nereli?

Uzun bir süredir ekranlarda görünmeyen ve Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla magazin gündemine bomba gibi düşen Serenay Sarıkaya hakkında, bu seferde iş insanı Haldun Demirhisar ile aşk iddiaları gündeme geldi. Haldun Demirhisar ve Serenay Sarıkaya’nın Göcek Bedri Rahmi Koyu’nda birlikte görüntülenmeleri ise bu iddiayı güçlendirdi. Ancak Sarıkaya’dan bu konu ile ilgili açıklama gecikmedi. Bu haberden sonra birçok kişi ise Haldun Demirhisar’ın kim olduğunu merak etti. Detaylar haberimizde…

serenay sarıkaya4

SERENAY SARIKAYA'DAN AŞK İDDİALARINA CEVAP
Uzun süredir ekranlardan uzak olan Serenay Sarıkaya hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. 29 yaşındaki oyuncunun, iş insanı Haldun Demirhisar ile aşk yaşadığı öne sürüldü. İkilinin, Göcek Bedri Rahmi Koyu'nda teknede birlikte görülmesi dedikoduları daha da alevlendirdi.

serenay sarıkaya1

Çıkan haberlerin ardından Sarıkaya, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ünlü oyuncu, "Merhaba. Bugün hakkımda çıkan ve çok çirkin bir üslup ile yazılan ilişki haberi asılsızdır. Haberde bahsi edilen kişi arkadaşımdır. Bir kadının yalnızca güçlü bir erkekle sevgilisi olursa istediği hayatı yaşayabileceğine dair imaları ve arkadaşıma yapılan yorumları kınıyorum" ifadelerini kullandı.

s

haldun demirhisar

HALDUN DEMİRHİSAR KİMDİR?

Heavenly dDF isimli şirketinin sahibi olan Haldun Demirhisar, yurt genelinde birçok sektöre yatırım yapan İzmirli bir iş insanı. Otel, mimar ofisi ve restorant işletmeleri de bulunan Haldun Demirhisar, bir dönem Bennu Gerede ile aşk yaşamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Ersin Korkut: Survivor All Star yapılırsa...Ersin Korkut: Survivor All Star yapılırsa...
Çıplaklık tartışmaları damga vurdu ama...Çıplaklık tartışmaları damga vurdu ama...
Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ürdün'de 'darbe girişimiyle' suçlanan Prens Hamza ilk kez Kral Abdullah'la görüntülendi

Ürdün'de 'darbe girişimiyle' suçlanan Prens Hamza ilk kez Kral Abdullah'la görüntülendi

Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Sağlık Bakanlığı’ndan, 'İşyeri/ofislerde Covid-19 için alınacak önlemler' açıklaması

Sağlık Bakanlığı’ndan, 'İşyeri/ofislerde Covid-19 için alınacak önlemler' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan 'Ukrayna-Rusya' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan 'Ukrayna-Rusya' açıklaması

İstanbul'da kan donduran taciz! Görüntüler infial yarattı

İstanbul'da kan donduran taciz! Görüntüler infial yarattı

Son Dakika: 11 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 11 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Erotik pozlar verip para kazanıyordu! Yine olay oldu

Erotik pozlar verip para kazanıyordu! Yine olay oldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Çocuklar Duymasın'ın Sertaç'ı Kalust Şalcıoğlu yoğun bakıma alındı

Çocuklar Duymasın'ın Sertaç'ı Kalust Şalcıoğlu yoğun bakıma alındı

Olay skeç: 'Alın şu boruyu...'

Olay skeç: 'Alın şu boruyu...'

Yeni şarkısı için cesur pozlar verdi!

Yeni şarkısı için cesur pozlar verdi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.