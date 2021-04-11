Serenay Sarıkaya ve Haldun Demirhisar aşk mı yaşıyor? | Haldun Demirhisar kimdir? Haldun Demirhisar kaç yaşında ve nereli?

Uzun bir süredir ekranlarda görünmeyen ve Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla magazin gündemine bomba gibi düşen Serenay Sarıkaya hakkında, bu seferde iş insanı Haldun Demirhisar ile aşk iddiaları gündeme geldi. Haldun Demirhisar ve Serenay Sarıkaya’nın Göcek Bedri Rahmi Koyu’nda birlikte görüntülenmeleri ise bu iddiayı güçlendirdi. Ancak Sarıkaya’dan bu konu ile ilgili açıklama gecikmedi. Bu haberden sonra birçok kişi ise Haldun Demirhisar’ın kim olduğunu merak etti. Detaylar haberimizde…

SERENAY SARIKAYA'DAN AŞK İDDİALARINA CEVAP

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Serenay Sarıkaya hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. 29 yaşındaki oyuncunun, iş insanı Haldun Demirhisar ile aşk yaşadığı öne sürüldü. İkilinin, Göcek Bedri Rahmi Koyu'nda teknede birlikte görülmesi dedikoduları daha da alevlendirdi.

Çıkan haberlerin ardından Sarıkaya, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ünlü oyuncu, "Merhaba. Bugün hakkımda çıkan ve çok çirkin bir üslup ile yazılan ilişki haberi asılsızdır. Haberde bahsi edilen kişi arkadaşımdır. Bir kadının yalnızca güçlü bir erkekle sevgilisi olursa istediği hayatı yaşayabileceğine dair imaları ve arkadaşıma yapılan yorumları kınıyorum" ifadelerini kullandı.