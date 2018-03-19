Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin helikopterle ABD semalarında...

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya’ya 'Fİ-Çİ' dizisinin final yapmasıyla soluğu sevgilisi Kerem Bürsin ile Amerika'da aldı.

Amerika'yı yeniden keşfeden ünlü çift araçlarıyla Arizona'ya gitti. Oyuncu çift, turistlerin uğrak yeri olan Büyük Kanyon'u ziyaret etti. Ulusal parkı yerden izlemekle kalmayan ikili, helikopter kiralayarak da eyaleti kuşbakışı seyre daldı.

Ulusal parkı yerden izlemekle kalmayan ikili, helikopter kiralayarak da eyaleti kuşbakışı seyre daldı.Saati ortalama bin 500 lira olan helikopterle ABD semalarında uçan ünlü çift, bu anları da instagram'da paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde dizisi final yapınca soluğu ABD'de alarak aşkıyla hasret gideren Sarıkaya, Bürsin ile önümüzdeki günlerde de Vietnam, Kamboçya ve Meksika'ya gitmeyi planlıyor.

KAHVALTI SÜRPRİZİ

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya’ya sevgilisi Kerem Bürsin’den sabah sürprizi geldi. Pazar sabahı kahvaltı sofrası hazırlayan Bürsin’in sürprizine karşılık veren Sarıkaya, bu mutlu anını sosyal medya hesabından böyle paylaştı.