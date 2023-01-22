Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ’un başrolündeki Aile’den aşk dolu afiş

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ Aile dizisinde buluştu. Show TV’nin merakla beklenen dizisi Soykan ailesinin oğlu Aslan’la aynı uçakta tesadüfler sonucu başlayan tanışan psikolog Devin’in etkileyici aşk hikâyesini beyazcama taşınıyor.

AİLE NE ZAMAN?

Yeni bir değişiklik olmazsa salı akşamları yayınlanacağı konuşulan dizinin ilk afişi paylaşıldı.

Afişi gören oyuncuların fanları "Reyting rekorları kıracak", "Çok yakışmışlar" yorumları geldi.

AİLE OYUNCULARI

Özgün senaryosu Hakan Bonomo’ya ait olan dizinin yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız oturacak. Her karakteri ayrı bir özenle yazılan dizide Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer rol alıyor.

Soykan ailesine ait çiftlik evi sahneleri Reşadiye’de çekiliyor. Aile kavramını sorgulayan dizide bu konuda yaralı olan iki insanın büyük çatışmalarla sınanan hikayesi aşkın iyileştirici ve birleştirici gücüyle seyirciye farklı bir lezzet sunacak.

