Serenay Sarıkaya'ya büyük şok!

Serenay Sarıkaya, arabesk müziğin çok güçlü seslerinden Bergen'in hayatını canlandıracağı bir sinema filmi için hazırlıklara başladı.

Güzel oyuncu şan dersleri alıyor.Sesi bir çok kesim tarafından oldukça beğenilen Sarıkaya'ya müzik hocasının, “Senin sesin daha Avrupai, arabeske yatkın değil” dediği öğrenildi. Bu sözlerle şoke olan oyuncu çalışmaları artırdı.

Bu rolü çok önemsediğini ve elinden gelenin fazlasını yapacağını belirten oyuncunun, günlerce Bergen’in sahne görüntülerini izlediği konuşuluyor.



