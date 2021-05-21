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Serenay Sarıkaya'ya büyük şok! Netflix projesinde Barış Arduç yüzüstü bıraktı!

21.05.2021 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serenay Sarıkaya ve Barış Arduç birlikte başrollerini paylaşacağı Netflix dizisi için hazırlanırken, Barış Arduç'tan beklenmedik hamle geldi. Başka bir dizinin kadrosunda başrol ile dahil olacağı konuşulan Barış Arduç'un, Serenay Sarıkaya ile yer alacağı projeden çekildiği iddia edildi. İşte, ayrıntılar...

Serenay Sarıkaya ve Barış Arduç'un birlikte yer alması planlanan Şahmeran dizisinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Başrolleri paylaşması beklenen iki başarılı oyuncunun yolları başlamadan ayrıldı. İddialara göre, Barış Arduç, önümüzdeki sezon Sultan Alparslan'ı anlatacak olan dizinin yeni başrol oyuncusu olacak. İşte, detaylar...

Serenay Sarıkaya yarı yolda kaldı!

Aranan oyunculardan olan Barış Arduç ve Serenay Sarıkaya yeni Netflix dizilerinden "Şahmeran"da başrolleri paylaşacaktı. Ancak, Barış Arduç bu dizi yerine Sultan Alparslan rolüne yöneldi.
Netflix Türkiye'nin en merak edilen dizilerinden "Kulüp"te başrol oynayan Barış Arduç, iddiaya göre başka bir Netflix dizisiyle daha anlaştı.
Hal böyle olunca, uzun süredir bir projede yer almayan Serenay Sarıkaya, partnersiz kaldı. Sarıkaya'nın bu durumda biraz daha beklemesi gerekiyor.
Önümüzdeki sezon Sultan Alparslan'nın hikayesinin anlatılacağı dizinin yeni başrol oyuncusu Barış Arduç olacak. Öte yandan, bu teklifi kabul ederken diğer dizisinden vazgeçtiği söyleniyor.
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Netflix Barış Arduç Serenay Sarıkaya
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