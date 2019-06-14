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Serenay Sarıkaya’dan “Alice” klibi

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.06.2019 12:16 | Son Güncelleme

Alice Müzikali’nde seslendirilen parçalardan “Kuzey Yıldızı”na klip çekildi.Şubat ayında izleyiciyle buluşan Alice Müzikali’nde seslendirilen parçalardan “Kuzey Yıldızı”na klip çekildi.

Alice Müzikali’nde seslendirilen parçalardan “Kuzey Yıldızı”na klip çekildi.
Şubat ayında izleyiciyle buluşan Alice Müzikali’nde seslendirilen parçalardan “Kuzey Yıldızı”na klip çekildi. Müzikalde şarkıyı seslendiren ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ve onun küçüklüğünü canlandıran Ecrin Su Çoban’ın yer aldığı klip, fizy uygulaması üzerinden müzikseverlerle buluştu. Parçanın söz ve müziği Nil Karaibrahimgil’e ait. Yeni sezonda da sahnelenecek olan Alice Müzikali’nin başrollerinde Sarıkaya’nın yanı sıra Şükrü Özyıldız, Enis Arıkan, Ezgi Mola gibi isimler yer alıyor.

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