Serenay ve Mert'e özendiler! Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'nün pozları sosyal medyayı salladı

Şarkılarıyla ortalığı kasıp kavuran Zeynep Bastık, son zamanlarda özel hayatıyla öne çıkan bir isim haline geldi. Boşanmasının ardından yaşadığı ilişkilerle gündem olan şarkıcı, Ali Can Ayyıldız ile ilişkisini noktaladıktan sonra oyuncu Serkay Tütüncü'yle yeni bir aşka yelken açmıştı.

Kenan Doğulu'nun doğum gününde dudak dudağa yakalanan çiçeği burnunda çift, birlikte olduklarını kabul etmemişti. Daha sonra Serkay Tütüncü “Acele etmiyoruz. Birbirimizi tanıyoruz, yakın arkadaşlarımızı tanıştırıyoruz.” sözleriyle duruma açıklık getirmişti.

POZLARI SERENAY SARIKAYA VE MERT DEMİR'E BENZETİLDİ!

Bütün yazı birlikte gözler önünde geçiren çiftimiz, nihayet o beklenen paylaşımı yaptı. Berlin tatilinden fotoğraflarını paylaşan Serkay Tütüncü ve Zeynep Bastık'ın verdiği pozlardan bazıları Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in daha önce paylaştıkları pozlarına benzetildi.

Paylaşımda Photobooth'tan fotoğraflar da olunca kullanıcıların diline düştüler. "Orijinal olsaydınız keşke!" "Serenay ve Mert''e özenmişler." yorumları yapıldı.