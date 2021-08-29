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Sergen Yalçın ile Lisaveta Karibskaya ayrıldı mı? Şaşırtan hamle

29.08.2021 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan teknik direktör Sergen Yalçın, aşk hayatında aradığını bulamadı. Yalçın'ın Ukraynalı sevgilisi Lisaveta Karibskaya'dan ayrıldığı iddia edildi. Ancak ünlü model Türkiye'den paylaşım yapınca kafalar karıştı.

Sergen Yalçın ile Lisaveta Karibskaya ayrıldı mı? Şaşırtan hamle

Sergen Yalçın, geçtiğimiz yıl Aslı Turan'dan ayrıldıktan sonra kendisinden 26 yaş küçük Ukraynalı model Lisaveta Karibskaya ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Birliktelikleri sosyal medyaya da yansıyan çift, hakkında ayrılık iddiaları ortaya atıldı. Yaklaşık dokuz aydır aşk yaşayan genç model ve 48 yaşındaki teknik adamın ayrıldığı öne sürüldü. İkilinin sosyal medyadan birbirlerini takip etmeyi de bırakması, ayrılık iddialarını kuvvetlendirdi.

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Yollarını ayırdıkları söylenen çiftten 22 yaşındaki Lisaveti Karibskaya, ülkesi Ukrayna'ya döndü. Lisaveta Karibskaya geçtiğimiz gün ise İstanbul'a geldiğini belli eden havaalanı fotoğrafları paylaştı.

Yaz boyunca Antalya'da tatil yapan Ukraynalı model Karibskaya, geçtiğimiz sezon Beşiktaş maçlarını tribünden takip ediyordu.


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Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Lisaveta Karibskaya
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