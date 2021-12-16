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Sergen Yalçın'ın eski aşkı Lisaveta Karibskaya yeni yaşını kutladı! Türk takipçilerden yorum yağdı

16.12.2021 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın eski teknik direktör Sergen Yalçın bir süre önce aşk yaşamasıyla adını Türkiye'de de duyuran model Lisaveta Karibskaya sosyal medyadaki pozlarıyla gündem oldu.

Sergen Yalçın'ın eski aşkı Lisaveta Karibskaya yeni yaşını kutladı! Türk takipçilerden yorum yağdı

Kısa süre önce Beşiktaş teknik direktörlüğünü bırakan Sergen Yalçın'ın aşk hayatı da zaman zaman gündeme geliyor. Sergen Yalçın geçtiğimiz aylarda Ukraynalı model Lisaveta Karibskaya ile aşk yaşıyordu.

İkilinin son dönemde ayrıldıkları iddiası bulunsa da modelin paylaşımlarını Türk takipçileri beğenmeye devam ediyor. Lisaveta Karibskaya son olarak 23 yaşına bastı ve yeni yaş paylaşımı yaptı.

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Model süper minili sırt dekolteli cesur elbisesiyle pozlarına "Muhtemelen sana ne kadar olgun olduğumu söylemeliyim, ama hâlâ her zamankinden daha fazla büyüdüğüme ve bağımsız olduğuma inanamıyorum" notunu düştü.

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Lisaveta Karibskaya'nın paylaşımına Türk takipçiler "Sergen bunu beğendi", "Sergen hocamın vardır bir bildiği" yorumları yağdırdı.


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Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Lisaveta Karibskaya
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