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Sergen Yalçın'ın eski aşkı Ukraynalı Lisaveta Karibskaya ağlayarak paylaştı! "Ordumuza yardım et"

25.02.2022 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ı teknik direktörü olduğu dönemde aşk hayatıyla da gündeme gelen Sergen Yalçın o dönem Ukraynalı Lisaveta Karibskaya ile sevgiliydi. Ukraynalı model Lisaveta Karibskaya bu süreçte ülkemizde de tanınan bir sima olmuştu. Ünlü model ülkesine Rusya'nın saldırması sonrası ağlayarak paylaşım yaptı.

Sergen Yalçın'ın eski aşkı Ukraynalı Lisaveta Karibskaya ağlayarak paylaştı! "Ordumuza yardım et"

Sergen Yalçın'ın eski aşkı Ukraynalı model Lisaveta Karibskaya yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. İş için Türkiye'de olan model Rusya'nın ülkesine saldırması sonrası bazı paylaşımlar yaptı. Taksim'de savaşa karşı eyleme katılan Ukraynalı Lisaveta Karibskaya'nın yanında Rus arkadaşı vardı.

Lisaveta Karibskaya arkadaşıyla eylemden bir fotoğrafını paylaşıp "Sesini çıkardığı için onunla gurur duyuyorum" dedi.

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Yıkımın olduğu Ukrayna'dan da paylaşımlar yapan ünlü model gözyaşlarını tutamadı.

Ağladığı anları paylaşan Ukraynalı Lisaveta Karibskaya "Kusura bakmayın cevap vermezsem, kahvaltımı bile gözyaşı dökmeden yiyemedim. Tüm yabancı arkadaşlarıma destekleri ve güzel sözleri için çok müteşekkirim. Paylaş, konuş ve ordumuza destek ol" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Lisaveta Karibskaya
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