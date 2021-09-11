Sergen Yalçın’ın eski sevgilisi Lisaveta Karibskaya Türkiye’ye döndü! Dantelli pijamasıyla paylaştı

Süper Lig'de Beşiktaş'ı geçen sezon şampiyonluğa ulaştıran Sergen Yalçın, kısa bir süre önce Ukraynalı model sevgilisi Lisaveta Karibskaya ile yollarını ayırmıştı. Ayrılık hakkında herhangi bir açıklama yapmayan ikilinin, Karibskaya'nın iddialı sosyal medya paylaşımları nedeniyle ayrıldığı iddia edilmişti.

Ukraynalı model, ayrıldıktan sonra ülkesinin yolunu tutmuştu. 22 yaşındaki genç kadın Türkiye’ye döndü. 22 yaşındaki Karibskaya, dantelli pijamasıyla yatak odasında çektiği bir videoyu Instagram sayfasında paylaştı.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde gündem oldu. Ayna karşısında objektif karşısına geçen Karibskaya, yayınladığı videoyla sosyal medyaya damga vurdu.



