Sergen Yalçın’ın Ukraynalı eski sevgilisi Lisaveti Karibskaya’nın dekolteli pozları sosyal medyayı sallıyor

Hem kariyer hem de özel hayatı ile gündeme gelen Sergen Yalçın'ın, 22 yaşındaki Ukraynalı Lisaveti Karibskaya ile yaşadığı aşk oldukça konuşulmuştu. Aralarında 26 yaş fark olan ikili sessiz sedasız ayrılmıştı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Lisaveti Karibskaya'nın cesur pozları dikkat çekti.

LİSAVETİ KARİBSKAYA'NIN DEKOLTELİ POZLARI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Model Lisaveti Karibskaya Instagram'ı aktif olarak kullanıyor.

Sergen Yalçın ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Lisaveti Karibskaya yaz boyu Antalya'da tatil yapmış ve Yalçın'dan ayrıldıktan sonra ülkesine dönmüştü.

İkili, ayrıldıktan sonra sosyal medyadan birbirlerini takip etmeyi bıraktı. Antalya tatili hakkında açıklama yapan Ukraynalı model, "Antalya'da inanılmaz bir atmosfer var. Yemekler, restoranlar ve hizmet çok güzeldi. Çok memnun kaldım" ifadelerini kullanmıştı.

Yalçın'ın Ukraynalı sevgilisine aldığı tektaş yüzüğün fiyatının 25 bin TL olduğu iddia edilmişti.





