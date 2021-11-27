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Sergen Yalçın’ın Ukraynalı eski sevgilisi Lisaveti Karibskaya’nın dekolteli pozları sosyal medyayı sallıyor

27.11.2021 19:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ı şampiyonluğa götüren teknik direktör Sergen Yalçın'ın Ukraynalı Lisaveti Karibskaya ile yaşadığı aşk magazin gündemine bomba gibi oturmuştu. Uzun süre konuşulan isimlerden biri olan Sergen Yalçın ile Lisaveti Karibskaya'nın ilişkisi uzun sürmemiş, ayrıldıkları ortaya çıkmıştı. Ukraynalı model Lisaveti Karibskaya'nın Instagram'da paylaştığı dekolteli ve bikinili pozları sosyal medyayı sallıyor.

Sergen Yalçın’ın Ukraynalı eski sevgilisi Lisaveti Karibskaya’nın dekolteli pozları sosyal medyayı sallıyor

Hem kariyer hem de özel hayatı ile gündeme gelen Sergen Yalçın'ın, 22 yaşındaki Ukraynalı Lisaveti Karibskaya ile yaşadığı aşk oldukça konuşulmuştu. Aralarında 26 yaş fark olan ikili sessiz sedasız ayrılmıştı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Lisaveti Karibskaya'nın cesur pozları dikkat çekti.

Sergen Yalçın’ın Ukraynalı eski sevgilisi Lisaveti Karibskaya’nın dekolteli pozları sosyal medyayı sallıyor

LİSAVETİ KARİBSKAYA'NIN DEKOLTELİ POZLARI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Model Lisaveti Karibskaya Instagram'ı aktif olarak kullanıyor.

Sergen Yalçın’ın Ukraynalı eski sevgilisi Lisaveti Karibskaya’nın dekolteli pozları sosyal medyayı sallıyor

Sergen Yalçın ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Lisaveti Karibskaya yaz boyu Antalya'da tatil yapmış ve Yalçın'dan ayrıldıktan sonra ülkesine dönmüştü.

Sergen Yalçın’ın Ukraynalı eski sevgilisi Lisaveti Karibskaya’nın dekolteli pozları sosyal medyayı sallıyor

İkili, ayrıldıktan sonra sosyal medyadan birbirlerini takip etmeyi bıraktı. Antalya tatili hakkında açıklama yapan Ukraynalı model, "Antalya'da inanılmaz bir atmosfer var. Yemekler, restoranlar ve hizmet çok güzeldi. Çok memnun kaldım" ifadelerini kullanmıştı.

Sergen Yalçın’ın Ukraynalı eski sevgilisi Lisaveti Karibskaya’nın dekolteli pozları sosyal medyayı sallıyor

Yalçın'ın Ukraynalı sevgilisine aldığı tektaş yüzüğün fiyatının 25 bin TL olduğu iddia edilmişti.

Sergen Yalçın’ın Ukraynalı eski sevgilisi Lisaveti Karibskaya’nın dekolteli pozları sosyal medyayı sallıyor

Sergen Yalçın’ın Ukraynalı eski sevgilisi Lisaveti Karibskaya’nın dekolteli pozları sosyal medyayı sallıyor

https://www.instagram.com/p/B8THz5pgQo-/?utm_source=ig_web_copy_link

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Sergen Yalçın Beşiktaş Futbol Kulübü Ukrayna
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