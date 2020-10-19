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Sergen Yalçın yeni planı: Larin ve Aboubakar

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 19.10.2020 11:46 | Son Güncelleme

Milli ara ve bay haftası sebebiyle elde edilen mini kamp döneminde takım kurgusunda çeşitli denemeler yapan Sergen Yalçın, memnun kaldığı çift forvet sistemini dünkü idmanda da sürdürdü. Aboubakar ve Larin'li sistemden istediği verimi alan Beşiktaş teknik patronu Sergen Yalçın, uygulama için Denizlispor maçını bekliyor.

Sergen Yalçın yeni planı: Larin ve Aboubakar

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında Yukatel Denizlispor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına dün sabah yaptığı idmanla devam etti. Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen idmanda Siyah-Beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas, 5'e 2 ve dar alanda kontrol pas çalışmaları yaptı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışması ile tamamlandı.

Bernard Mensah'ın koronavirüs testinin pozitif çıkması ve Adem Ljajic'in de formsuz olmasını göz önünde bulundurarak 10 numara hattındaki problemi çözmek için takımın oyun formasyonunda değişiklikler deneyen teknik direktör Sergen Yalçın, dün de benzer çalışmalar yaptırdı.

YENİ SİSTEMDEN MEMNUN

Genç teknik adam, çift kale maç çalışmasında yine çift forvet üzerinde durdu. Vincent Aboubakar ve Cyle Larin'in birlikte oynadıklarında takımın hücum hattındaki etkisinin daha da arttığını gözlemleyen Yalçın'ın, Denizlispor mücadelesinde de bu sistemi uygulayabileceği belirtildi.

Bugünü izinli geçirecek Beşiktaş, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

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