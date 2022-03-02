Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptığı açıklamanın ardından ulusal ve yabancı basında manşet oldu. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı girişimleri sürerken art arda gelen açıklamalar konusunda konuşan Lavrov, Ukrayna'ya nükleer silah verilmesine engel olacağını bir kez daha yineledi. Peki Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Sergey Lavrov ne zamandır görevde? Rus Dışişleri Bakanının hayatı ve biyografisi haberimzide...

RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANI SERGEY LAVROV KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Sergey Lavrov 21 Mart 1950 tarihinde Rusya’nın başkenti Moskova’da doğdu.

Sergey Lavrov, 1972'de Moskova Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nden mezun oldu.

Sergey Lavroc, çalışma hayatına aynı sene Sovyetler Birliği’nin (SSCB) Sri Lanka Büyükelçiliği’nde görev alarak başladı.

Lavrov, Sri Lanka Büyükelçiliği’nde 4 sene çalışmasının ardından 1976-1981 yılları arasında ise SSCB’nin Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Örgütler Dairesinde görevini sürdürmüştür.

1981-1988 yılları arasında SSCB’nin Birleşmiş Milletler (BM) daimi temsilciliği 1.Sekreteri olarak görev yapan Sergey Lavrov, 1988-1990 yılları arasında ise 2 sene kadar SSCB’nin Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Ekonomik İlişkiler Dairesi Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuştur.

1990-1992 yılları arasında ise Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı’nın Küresel Problemler ve Uluslararası Teşkilatlar Dairesi’nde Başkan olarak görevini yürüten Lavrov, daha sonra 1992-1994 tarihleri arasında da Rusya Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevini yürütmüştür.

SERGEY LAVROV NE ZAMANDIR GÖREVDE?

1994-2004 yılları arasında Rusya Federasyonu’nun Birleşmiş Milletler (BM) daimi temsilcisi olarak görev yapan Sergey Lavrov, 9 Mart 2004 tarihinde ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Dışişleri Bakanlığı görevine atanmıştır.

21 Mayıs 2012 tarihinde dönemin Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev tarafından tekrar aynı göreve atanan Lavrov, Rusya Dışişleri Bakanı olarak görevini sürdürmektedir.

