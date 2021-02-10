Serhan Akın: Daum fotoğraf paylaştıysa bu iş tamam

Fenerbahçe'nin Başakşehir'e mağlup olarak kupaya veda ettiği karşılaşmanın bitiş düdüğünün hemen ardından Instagram'dan eşiyle Sultan Ahmet Camii önündeki bir fotoğrafını paylaşan Daum, gönderisinin altına "Türkiye benim ikinci vatanımdır" notunu düştü.

Sosyal medyada Erol Bulut'un istifası için kampanyalar başlatılırken, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Christoph Daum'dan da Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

Başakşehir karşısında 75 dakika 10 kişi mücadele eden Fenerbahçe, karşılaşmadan uzatmalar sonucunda 2-1 mağlup ayrıldı ve kupadan elendi. Fenerbahçe geçtiğimiz hafta sonu da Galatasaray'a sahasında 1-0 yenilerek taraftarını üzmüştü.

SERHAT AKIN'DAN OLAY AÇIKLAMA

Daum'un kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutulan paylaşımının ardından Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın'dan da çarpıcı açıklamalar geldi.

İnternet üzerinden canlı yayınlar yapan Serhat Akın, Fenerbahçe'nin kan değişimine ihtiyacı olduğunu belirtirken, Daum hakkında çok konuşulacak sözler sarf etti.

"DAUM FOTOĞRAFI PAYLAŞTIYSA BU İŞ TAMAM"

Akın, canlı yayında "Daum bu fotoğrafı paylaştıysa bu iş tamam. Tuncay Şanlı ve ben yardımcı hoca olursak olur bu iş. Tek çare Daum" açıklamasında bulundu. Geçtiğimiz aylarda otobiyografi kitabıyla Türkiye'de gündem olmayı başaran deneyimli Christoph Daum, Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe itiraflarıyla gündemi uzun süre meşgul etmişti.

4 SENESİ FENERBAHÇE'DE GEÇTİ

Alman teknik adam 2003/04 ve 2004/05 yıllarında Fenerbahçe'yi şampiyon yapmış, 2005/2006 sezonunda ise 81 puanla ikinci olmuştu. Daum'un takımları sürekli olarak mücadele etmesi, birçok maçı geriden gelerek çevirmesiyle ünlüydü. Alman teknik adamın yardımcısı kondisyoner Roland Koch da takımın fiziksel açıdan gösterdiği harika performansta başroldeki isimlerden biriydi.