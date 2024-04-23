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    4. Serhan Aslan Orkestrası, Türkiye ve yurt dışındaki tüm organizasyonlarda tercih edilmeye devam ediyor

    Serhan Aslan Orkestrası, Türkiye ve yurt dışındaki tüm organizasyonlarda tercih edilmeye devam ediyor

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    23.04.2024 10:11
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    İstanbul Müzik Tenor Serhat Aslan tarafından kurulmuş olup müzik sektörü üzerine profesyonel olarak hizmet vermeye başlayan Serhat Aslan Orkestrası, tüm Türkiye ve yurt dışında düğün orkestra ve diğer tüm organizasyonlar için konsept orkestra hizmetleri sunmaya devam ediyor. Sektördeki yüksek iş deneyimi ve özgün hizmet anlayışı sayesinde dikkatleri çeken firma, iş ilişkilerindeki olumlu referansları en büyük kazanç olarak görüyor.

    Serhat Aslan Orkestrası, her organizasyonun özel ihtiyaçlarına uygun olarak şekillendirirken etkinliğin gereksinimlerine uygun bir repertuar ve orkestrasyon planı oluşturmasıyla tanınıyor. Etkinlik performansını en ince detayına kadar düşünülerek titizlikle hazırlayan orkestra, yılların deneyimi ve kaliteli hizmet anlayışımızla en mutlu anlarınıza tanık olmaya devam ediyor.

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    SERHAN ASLAN ORKESTRASININ HİZMETLERİ

    Hizmet yelpazesi kalitesiyle adından söz ettirirken aynı zamanda düşünülen diğer detaylı hizmetler de şu şekilde sıralandı:

    • Event Orkestrası
    • Bando
    • Trio
    • Quartet
    • DJ & Perküsyon Performansı
    • Lansman Organizasyonu
    • Latino
    • Keman Show
    • Caz
    • Doğum Günü Organizasyonu
    • Evlenme Teklifi Organizasyonu
    • Fuar Organizasyonu
    • Mezuniyet Organizasyonu
    • Balkan Bandosu
    • Yaylı Orkestrası
    • Kep (Kurumsal Etkinlikleri Planlama)
    • Düğün Organizasyonu
    • Kurumsal Organizasyonlar
    • Festival Organizasyonu
    • Ev Partisi Organizasyonu
    • Açılış Organizasyonu
    • Gösteri Organizasyonu
    • Ses Işık
    • Catering
    • Transfer
    • Fotoğraf Kamera
    • Sanatçı Temini
    • Sunucu Spiker
    • Mekan Temini

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    SERHAT ASLAN ORKESTRASI MÜZİK TÜRLERİ

    Serhat Aslan Orkestrası, çeşitli konseptlere uygun olarak geniş bir müzik yelpazesine hitap eden sahne organizasyonları sunmakta. Hayalinizdeki düğün müzik grupları arayışınız ne ise müzik türü ne olursa olsun, özel grup repertuvarları ve uzman ekibi sayesinde orkestra taleplerinizi eksiksiz karşılayabilir.

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    Anahtar Kelimeler:
    eğlence
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