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Serhat illerinin sosyoekonomik profili çıkartıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 11:57 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığına bağlı 4 kişilik ekip, halkın beklentilerinin tespiti amacıyla Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Kars'ın sosyoekonomik durumuna ilişkin rapor hazırladı

İçişleri Bakanlığına bağlı 4 kişilik ekip, halkın beklentilerinin belirlenmesi için Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Kars'ın sosyoekonomik profilini çıkardı.

İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığınca serhat illerini kapsayan "Sınır İl ve İlçelerinin Sosyoekonomik Profilleri' konulu çalışma gerçekleştirildi.

Bu çerçevede bölgeye gelen 4 kişilik uzman ekip, İran sınırındaki Ağrı, Ermenistan ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti sınırındaki Iğdır, Ermenistan sınırındaki Kars ve Gürcistan sınırındaki Ardahan'da yer alan sivil toplum kuruluşları ve çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri ile görüşmeler yaptı.

Bu kentlerin ilçelerinde de görüşmeler gerçekleştirerek 4 ilin sosyoekonomik profilini çıkaran ekip, durumu rapora dönüştürdü.

Bölgede son olarak Ardahan'ın Çıldır ve Posof ilçelerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından hazırlanan raporun, İçişleri Bakanlığına sunulacağı belirtildi.

Projenin, Bakanlığın söz konusu illerdeki çalışmalarının sahaya yansımaları ile halkın beklentilerinin tespiti amacıyla yapıldığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ardahan İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı

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